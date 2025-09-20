Zanetti: "Abbiamo tirato più della Juve. Rigore Orban? Ha grande personalità"

"Le ultime due nostre prestazioni lasciano ben sperare e penso che anche oggi si sia visto il nostro spirito. Abbiamo ancora margine di crescita. Siamo riusciti a tirare in porta più della Juve, pur subendo gol sulla nostra unica sbavatura. Sono contento della prestazione e i ragazzi sono riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato". Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. "Questa squadra è in gran parte nuova e ha bisogno di crescere e lavorare insieme. Abbiamo bisogno dell'aiuto della nostra gente. Dobbiamo assolutamente fare punti e salvarci. Oggi portiamo a casa un pari importante: per un centimetro abbiamo rischiato anche di vincere. Abbiamo fatto tre ottime prestazioni, con la Lazio abbiamo sbagliato gara e la sosta ci ha dato la possibilità di lavorare tanto. C'è grande voglia di fare risultato."
Zanetti su Orban e le parole dell'attaccante
Il tecnico del Verona è tornato anche sull'episodio del rigore conteso tra Giovane e Orban, con Zanetti che non ha fatto drammi: "Oggi avevo scritto che in caso di rigore avrebbe dovuto calciare Orban. Giovane non l'aveva letto, ma si è subito scusato. Sono ragazzi che vogliono incidere e a me questo fa piacere. Orban è un ragazzo estroso e di grande personalità: ci darà una grande mano". Proprio Orban ha parlato al termine del match terminato 1-1 contro la Juventus, soffermandosi sulla prima rete con la maglia del Verona: "Sono molto felice e spero di continuare su questa strada. Mi sono goduto il mio primo gol in questo stadio.Abbiamo bisogno di punti e il mio lavoro da attaccante è aiutare la squadra segnando più gol possibili".