Zanetti: "Abbiamo tirato più della Juve. Rigore Orban? Ha grande personalità"

"Le ultime due nostre prestazioni lasciano ben sperare e penso che anche oggi si sia visto il nostro spirito. Abbiamo ancora margine di crescita. Siamo riusciti a tirare in porta più della Juve, pur subendo gol sulla nostra unica sbavatura. Sono contento della prestazione e i ragazzi sono riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato". Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. "Questa squadra è in gran parte nuova e ha bisogno di crescere e lavorare insieme. Abbiamo bisogno dell'aiuto della nostra gente. Dobbiamo assolutamente fare punti e salvarci. Oggi portiamo a casa un pari importante: per un centimetro abbiamo rischiato anche di vincere. Abbiamo fatto tre ottime prestazioni, con la Lazio abbiamo sbagliato gara e la sosta ci ha dato la possibilità di lavorare tanto. C'è grande voglia di fare risultato."