Zanetti e gli arbitri: "A volte li hai a favore, altre contro. Sassuolo, l'abbiamo preparata"

"Alla fine ci si porta a casa quello che si merita, anche se a livello di prestazione è sotto gli occhi di tutti che stiamo attraversando un buon momento, dall'altro lato però siamo consapevoli che questo non basta. Non deve però diventare un'ossessione. L'ossessione deve essere la ricerca di una prestazione, che a lungo termine porta risultati verso l'obiettivo. Di fronte ci sarà un avversario importante, con giocatori che sanno incidere". Così Paolo Zanetti commenta la gara interna con il Sassuolo, valida per l'anticipo della 6ª giornata di campionato. Reduce dalla sconfitta all'Olimpico contro la Roma, il Verona scende in campo al Bentegodi a caccia della prima vittoria in campionato. Il bilancio di inizio stagione riporta infatti 3 pareggi e 2 ko, a cui si somma l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Venezia. La prossima giornata gli Scaligeri saranno ospiti del Pisa all'incontro in programma alle ore 15 del 18 ottobre. A seguire, la sfida con il Cagliari di domenica 26.
Zanetti: "Orban e Giovane danno tantissimo". E sugli infortunati
"Se avessimo segnato non credo avreste fatto queste domande su di loro, al di là di quanto si passino la palla fra loro. Per quello che la squadra produce potevano fare 4 gol a testa e lì probabilmente avremmo detto "che bravi, come si trovano bene". Questi ragazzi ci danno tantissimo nel gioco in velocità, non si può togliere a Orban la fame di tirare in porta o quella di Giovane di fare un uno contro uno, ma sono alla terza partita giocata assieme. Pinamonti, Berardi e Laurienté sono collaudati da anni, i nostri al primo mese. Che si crei così tanto al primo mese mi lascia ben sperare". Queste le parole del tecnico sui suoi attaccanti - Giovane ed Orban - in merito alle ultime prestazioni. Ha poi fatto il punto sulla questione infortunati: "Valentini rientra, Mosquera anche. Abbiamo perso Al Musrati per una piccola lesione all'adduttore fatta ieri, da valutare. Oyegoke ha una infrazione a ridosso del piede da valutare. Harroui rientra credo dopo la sosta".
Zanetti: "A volte gli arbitri sbagliano". E sull'episodio con la Juve...
“Non ho mai nascosto questa cosa e sono coerente al 100%. Giocare bene mi piace, è successo in tante squadre della mia carriera, ma sono arrivati sempre i risultati. Senza punti non sono contento. Ma sono anche lucido, so cosa ho passato l’anno scorso. Mi piace giocare bene, ma dall’altra parte esistono solo i punti e la salvezza, ho ben chiaro il mio mestiere e gli obiettivi del club”. Così Zanetti sul modo di portare punti a casa. Il tecnico del Verona ha poi risposto ad una domanda errori arbitrali contro Juventus e Roma, affermando: “Lo metto dentro nella finestra degli episodi, a volte li hai a favore, altre contro. Preferisco concentrarmi sulle cose che potevamo fare meglio noi. Penso che a Roma, non dico che potessimo vincerla. Mi è piaciuto sempre lo stile del Verona: lavorare tanto e lamentarsi poco. A volte gli arbitri sbagliano, è giusto guardare avanti senza dietrologia. Di sicuro in questo momento ci sono degli episodi che fanno discutere ed è giusto che ne discutiate voi. Orban? lo non ho visto immagini dove la tocchi con la mano, lui ha detto di averla colpita con la testa. Come il fallo su Serdar, lui è molto convinto di aver subito fallo”.
Zanetti: tra classifica e la sfida con il Sassuolo
“La classifica? Non me la immagino, ragiono di settimana in settimana, cambia tutto gara per gara fra il nostro stato e gli avversari, fra qualche mese si farà un po’ il punto. Siamo ancora all’inizio, ma abbiamo fatto vedere di avere qualità ed identità. Le partite poi vanno giocate e gli scontri diretti sono i più difficili di tutti. Si giocano in dettagli, lavoriamo su questo, senza pensare troppo alle cose negative”. E sugli avversari di domani: “Dobbiamo pensare a noi stessi, mettendo in campo il nostro meglio per ripetere le nostre prestazioni. Il Sassuolo è forte, ha battuto l’Udinese nell’ultima partita, i tre davanti sono più avanti dei nostri, anche se non significa che siano più forti dei nostri. Questa è una partita da affrontare nella maniera giusta”.
"Con queste prestazioni i risultati arriveranno"
“Il messaggio per come lavoriamo noi è abbastanza standard. Ragioniamo al di là del risultato, analizzando in tutte le salse quello che abbiamo fatto. Nelle gare fatte bene e male vi assicuro che si trovano sempre cose fatte bene e altre fatte male. Stiamo sviluppando una idea che identifichi il Verona e lo stiamo facendo da poco tempo. Abbiamo il dovere di analizzare tutto al di là del risultato. Conta poi quello che si fa sul campo ovviamente, individuiamo quello che c’è da migliorare. La mia paura non è di non vincere le partite, ma di non mantenere la costanza di prestazione. Temo gli alti e bassi anche se abbiamo fatto 3 gare di fila importanti." Ha commentato così il recende periodo del Verona Paolo Zanetti, a cui ha poi aggiunto: "La difficoltà è di mantenere alto questo livello. Con queste prestazioni, i risultati arrivano per forza. Non ho detto nulla di negativo. Di certo non serve ad uno come Orban digli qualcosa quando sbaglia un gol, perché dopo aver sbagliato un gol mangia l’erba, per farvi capire com’è. Se lavora con questa fame per me farà tanti gol. Così come ne farà tanti Giovane, ma anche gli altri come Mosquera che rientra”.
