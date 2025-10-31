Tuttosport.com

Il Verona soffre il mal di gol e pure la difesa preoccupa

Delicato avvio di stagione dei gialloblù. Il tecnico Zanetti: "Davanti serve maggior concretezza e dietro meno leggererezza in marcatura"
Sandro Benedetti
1 min
Il Verona soffre il mal di gol e pure la difesa preoccupa© ANSA
Hellas Verona

Il Verona esce con le ossa rotte anche dalla trasferta di Como incassando l’ennesima delusione di questo avvio di stagione. Un’altra prova positiva sotto tanti profili ma il risultato finale penalizza una squadra ancora a secco di vittorie. Il tecnico gialloblù Paolo Zanetti era arrabbiato dopo il pareggio interno contro il Cagliari. Ma le sue parole erano ancora condite dalla speranza e dalla certezza che la squadra avesse la possibilità di uscire dal momento

