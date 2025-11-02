Zanetti e Bisseck ammonito: "Era super pericolosa, al 100% andiamo in porta"

L’Inter porta a casa tre punti fondamentali dal Bentegodi, soffrendo più del previsto contro un Verona brillante e determinato. Chivu conferma la continuità dopo il tris rifilato alla Fiorentina, ma la partita non è stata affatto semplice. Zielinski porta avanti i nerazzurri con una rete spettacolare, prima che Giovane ristabilisca la parità e accenda il match con un gol che mette in difficoltà la retroguardia interista e fa scoppiare il caos. Nella fase centrale del primo tempo l’Inter cala, rischiando più volte: tra i momenti più pericolosi il palo colpito da Orban. Nella ripresa, un fallo rischioso di Bisseck su Giovane poteva cambiare la storia della partita, ma Doveri decide per il solo giallo, nonostante l’attaccante brasiliano fosse praticamente a tu per tu con la porta. Nel recupero, la fortuna volta le spalle al Verona: un autogol sfortunato di Frese regala il 2-1 definitivo ai nerazzurri, che può così festeggiare tre punti preziosissimi. Zanetti nel post partita ha analizzato il match.
Zanetti, le dichiarazioni dopo Verona-Inter
"Il calcio a volte è crudele, mi viene difficile commentare la prestazione. La squadra ha fatto una partita straordinaria contro una squadra fortissima. L’episodio ci ha rovinato un pomeriggio che poteva essere fantastico. Se siamo questi arriveremo all’obiettivo. Stiamo continuando a credere in quello che stiamo facendo. Ammonizione Bisseck? La percezione dal campo era di un intervento super pericoloso, poi le regole palla dritta o laterale... sicuro Giovane con la velocità che ha la va a prendere e va in porta" - ha spiegato Zanetti a Dazn. Poi sulla partita: "È normale che nella prima parte abbiamo sofferto, abbiamo preso un gol evitabile, ma è stato un grande gol. Ma abbiamo fatto una partita giusta. Non abbiamo vinto per un autogol. Stiamo dimostrando di essere una squadra con valore importante. Belghali e Bella-Kotchap? Sono due ragazzi importanti, Bella-Kotchap per potenzialità può giocare anche dall’altra parte (nell’Inter). Ha fatto parte della Germania ai Mondiali, poi si è perso per infortuni. Anche Belghali sta dimostrando di essere molto preciso in fase difensiva e una spina nel fianco quando attacca".
"Complimenti Chivu? Contano i punti". E su Bisseck...
"Abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Difficile farlo quando non arrivano i risultati. Almeno 7 gare fino a qui avremmo meritato di vincere. Dovremo essere lucidi, il campionato deve iniziare adesso. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio" - ha spiegato Zanetti in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Con le big abbiamo offerto ottime prestazioni? Ce la siamo giocata con tutti. Aggiungo le 21 occasioni avute con la Cremonese, altre 15 con il Sassuolo. Poi contano i gol, sono contentissimo per Giovane. Lavoriamo con grande fiducia. Questa squadra ha dimostrato di giocarsi le partite, giocando a viso aperto. La gente ha applaudito nonostante il periodo. L'anno scorso in queste partite prendevamo scoppole senza neanche scendere in campo, questa è già squadra, che deve crescere nei dettagli". Poi sull'episodio di Bisseck ha ripetuto le stesse parole dette a Dazn: "Il possibile rosso? È difficile parlarne, la palla va laterale e non dritta, ma con la velocità che ha Giovane quella palla va a prenderla e va in porta. Una situazione super pericolosa. È andata così, non credo che abbiamo perso per questo, abbiamo avuto un'occasione enorme con Orban che è finita sul palo. Non è successo, ma vado a casa orgoglioso".
