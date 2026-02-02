Dopo il Pisa anche il Verona: Zanetti esonerato. La nota ufficiale  

Ora è ufficiale: Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona . Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo il ko per 4-0 contro il Cagliari rimediato sabato alla Domus Arena. Dopo 23 giornate gli scaligeri sono ultimi in classifica con appena 14 punti, gli stessi del Pisa che proprio in questo turno ha cambiato guida tecnica esonerando Alberto Gilardino .

Paolo Zanetti esonerato: la nota del Verona

A ufficializzare la notizia la stessa società veneta attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: "Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell'ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali .L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", si legge. Paolo Zanetti, 43 anni, era stato ingaggiato nell'estate 2024 e avave chiuso la sua prima stagione alla guida del Verona al 14° posto. In totale 13 vittorie, 15 pareggi e 36 sconfitte sulla panchina del Verona per una media punti per partita di appena 0,84.

Sesto cambio in panchina nella Serie A 2025-26

Si tratta del sesto cambio in panchina in Serie A dopo 23 giornate. Il primo si era registrato dopo l'ottavo turno alla Juve, con l'esonero di Igor Tudor e l'ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara vinta contro l'Udinese. Fatali al tecnico croato le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un digiuno di vittorie che durava da un mese e mezzo, con la squadra precipitata al settimo posto con Atalanta e Udinese a quota 12. Il ko interno con la Cremonese alla nona giornata e appena 3 punti in classifica figli di altrettanti pareggi spingono invece il Genoa a cambiare: via Vieira e guida ad interim al duo Murgita-Criscito (che conquistano col Sassuolo il primo successo in campionato) prima di passare il testimone a Daniele De Rossi. La sconfitta subita al "Franchi" contro il Lecce e un ultimo posto decretato da 4 punti in 10 partite senza nemmeno una vittoria costano il posto anche a Stefano Pioli: sulla panchina della Fiorentina, dopo la parentesi Galloppa in Conference League, approda Paolo Vanoli. Cinque pareggi di fila e i due stop consecutivi con Udinese e Sassuolo fanno invece precipitare la situazione in casa Atalanta che dopo l'undicesima giornata si separa da Ivan Juric e punta su Raffaele Palladino. Come anticipato, invece, il 23esimo turno è stato fatale sia per Alberto Gilardino a Pisa che per Paolo Zanetti a Verona. Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in Serie A.