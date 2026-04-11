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Verona, ora o mai più: contro il Torino l'ultima chiamata per la salvezza

L’avversaria classifica complicata, Sammarco punta sull’orgoglio: «i tifosi meritano impegno e coraggio»
Sandro Benedetti
1 min
VeronaTorinosammarco
Verona, ora o mai più: contro il Torino l'ultima chiamata per la salvezza© LAPRESSE
Hellas Verona

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Il Verona cerca risposte, concrete e immediate, nella sfida contro il Torino. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i gialloblù sono chiamati a una prova di orgoglio per tenere viva una speranza salvezza che, numeri alla mano, resta complicata ma non ancora aritmeticamente svanita. La squadra veneta arriva all’appuntamento con la consapevolezza di aver mostrato segnali di vitalità nell’ultima uscita, ma anche con l’urgenza di trasformare il gioco prodotto in

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