Verona, ora o mai più: contro il Torino l'ultima chiamata per la salvezza

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Il Verona cerca risposte, concrete e immediate, nella sfida contro il Torino. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i gialloblù sono chiamati a una prova di orgoglio per tenere viva una speranza salvezza che, numeri alla mano, resta complicata ma non ancora aritmeticamente svanita. La squadra veneta arriva all’appuntamento con la consapevolezza di aver mostrato segnali di vitalità nell’ultima uscita, ma anche con l’urgenza di trasformare il gioco prodotto in
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