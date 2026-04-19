Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Orban, mani addosso a un tifoso! Episodio shock dopo Verona-Milan: cosa è successo

La punta dell'Hellas finisce al centro della polemica al termine del match perso contro i rossoneri di Allegri
1 min
Orban, mani addosso a un tifoso! Episodio shock dopo Verona-Milan: cosa è successo
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

Clima di tensione in casa Hellas nel post gara di Verona-Milan: nel parcheggio dello stadio, Gift Orban si sarebbe rifiutato di scendere dall'auto per firmare autografi e fare delle foto con i tifosi scaligeri. Secondo alcune ricostruzioni fatte dai presenti, una persona avrebbe colpito con una manata l'auto dell'attaccante nigeriano che, sceso di scatto, si è diretto come una furia verso il tifoso prendendolo per la maglietta.

Orban, cosa è successo

Da lì è nata una colluttazione con questo tifoso che ha risposto difendendosi: a riportare la calma ci ha pensato da una persona dello staff del Verona, invitando Orban a ragionare e a fare un passo indietro. Un episodio gravissimo, con il club che ancora non si è espresso con nessun comunicato e nessuna dichiarazione ufficiale in merito a quanto accaduto. Ovviamente, la rissa è subito diventata virale e ha fatto il giro dei social scatenando indignazione tra i tifosi.

.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Hellas Verona

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS