Clima di tensione in casa Hellas nel post gara di Verona-Milan : nel parcheggio dello stadio, Gift Orban si sarebbe rifiutato di scendere dall'auto per firmare autografi e fare delle foto con i tifosi scaligeri. Secondo alcune ricostruzioni fatte dai presenti, una persona avrebbe colpito con una manata l'auto dell'attaccante nigeriano che, sceso di scatto, si è diretto come una furia verso il tifoso prendendolo per la maglietta.

Orban, cosa è successo

Da lì è nata una colluttazione con questo tifoso che ha risposto difendendosi: a riportare la calma ci ha pensato da una persona dello staff del Verona, invitando Orban a ragionare e a fare un passo indietro. Un episodio gravissimo, con il club che ancora non si è espresso con nessun comunicato e nessuna dichiarazione ufficiale in merito a quanto accaduto. Ovviamente, la rissa è subito diventata virale e ha fatto il giro dei social scatenando indignazione tra i tifosi.

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