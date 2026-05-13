Il Verona annuncia l'incarico a Gensler per la progettazione architettonica del nuovo stadio 

VERONA - Importanti novità in casa Hellas Verona. Malgrado la retrocessione in Serie B il club conferma la volontà di voler continuare ad investire partendo dallo stadio. Come si legge nel comunicato ufficiale l'Hellas Verona FC "è lieto di annunciare di aver selezionato lo studio Gensler, leader a livello globale nel campo dell’architettura e del design, per la progettazione del nuovo stadio del Club, nell’area dove è attualmente situato lo stadio Marcantonio Bentegodi. Questo incarico segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025". Dirk Swaneveld , Managing Director di Presidio Investors, ha dichiarato: "Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi"

Gensler, il profilo e la storia

Gensler è riconosciuto a livello internazionale per la sua esperienza nel settore dell’architettura e del design e nella realizzazione di impianti sportivi e di intrattenimento polifunzionali. Per integrare questa esperienza globale con una profonda conoscenza del contesto italiano degli stadi e del real estate, Gensler lavorerà al fianco di un gruppo di professionisti altamente qualificato, che comprenderà i team di Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers in qualità di project manager. Il gruppo di lavoro combinerà eccellenza internazionale in ambito progettuale, competenze tecniche specialistiche e una solida conoscenza del mercato locale. Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è una delle più affermate e prestigiose società di architettura a livello globale, con decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari. Il suo approccio integrato abbraccia architettura, urban design, interior design, brand strategy, digital experience e sostenibilità, combinando ricerca, creatività e innovazione per realizzare progetti radicati nell’esperienza degli utenti, nel contesto urbano e nella qualità degli spazi.

Il portfolio di Gensler include stadi iconici e importanti strutture polifunzionali, tra cui Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego. La società ha costantemente dimostrato la propria capacità di sviluppare progetti distintivi, in grado di valorizzare sia l’esperienza degli utenti sia il potenziale commerciale.