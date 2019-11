Serie B, il Livorno vince allo scadere. Buon punto per il Venezia

TORINO - Vittoria molto importante per il Livorno nello scontro diretto salvezza con la Juve Stabia. Partita decisa da Marras allo scadere. Il Venezia riesce a strappare un punto in rimonta sul campo difficile di Ascoli grazie alla rete realizzata da Zigoni. Nulla da fare, invece, per il Pisa all'Adriatico di Pescara. Gli uomini di Zauri hanno la meglio imponendosi per 3-0. Il Perugia, invece, sbanca lo Scida e si prende la seconda posizione in solitaria.

Livorno-Juve Stabia 2-1

Lo scontro diretto tra toscani e campani si conclude con un successo al fotofinish dei padroni di casa. Accade tutto nel secondo tempo. Vantaggio degli ospiti con Calò al 49'. Nove minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa con Agazzi, alla seconda firma stagionale. A deciderla, al 95', è Marras. Il Livorno, dunque, aggancia gli avversari di giornata a quota 10 e riesce, così, ad abbandonare la penultima piazza.

Ascoli-Venezia 1-1

Sfugge la quinta vittoria interna in sei partite ai padroni di casa. Il Picchio riesce a sbloccare una partita molto complicata grazie al rigore trasformato dall'ex Novara Da Cruz al 70'. A tre minuti dal termine, però, arriva il pareggio di Zigoni. Nonostante questo importante pareggio il Venezia rimane a stretto contatto con la zona playout. L'Ascoli, invece, dopo aver assaporato per un quarto d'ora la seconda piazza, scivola in quinta posizione a meno quattro dalla capolista Benevento.

Pescara-Pisa 3-0

Nessun problema per i padroni di casa nel match disputato con il Pisa. La sblocca subito il Delfino, al 14', con Borrelli. Al 22' il Pescara spreca l'occasione di chiuderla immediatamente a causa del rigore sbagliato da Galano. L'ex Bari, però, si fa perdonare nella seconda frazione di gioco realizzando la rete del 2-0 al 63'. Quattro minuti dopo ci pensa Machin a chiudere i giochi. L'undici di Zauri sale in settima posizione, dunque in piena zona playoff. Il Pisa, invece, attualmente occupa la dodicesima piazza ma nutre un vantaggio di un solo punto sui playout.

Crotone-Perugia 2-3

Dopo una sconfitta e due pareggi consecutivi torna alla vittoria il Perugia di Massimo Oddo che supera il Crotone 3-1. Ad aprire le danze, al 13', è la rete realizzata da Iemmello. Nel secondo tempo raddoppio in contropiede di Melchiorri, subentrato a Buonaiuto al 38'. Illusorio il gol dell'ex di Mustacchio perchè al 65' il Perugia chiude i conti con Di Chiara che sorprende Cordaz con una staffilata sul primo palo. A nulla vale la doppietta di Mustacchio al 94'. Il Grifone sale così al secondo posto in compagnia dell'Ascoli mentre il Crotone adesso occupa la quarta piazza.

