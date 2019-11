Serie B: il Pordenone non smette di sognare, ko pesante per il Livorno

TORINO - Il Perugia di Oddo incassa la seconda sconfitta consecutiva in Serie B cedendo ai colpi di un favoloso Pordenone. La squadra friulana batte 3-0 gli umbri salendo al secondo posto in classifica, dietro il Benevento di Filippo Inzaghi che batte 2-0 il Crotone consolidando il primato. Pesante sconfitta interna per il Livorno che cede al Trapani trascinato da una doppietta di Pettinari. Successo per 2-0 per la Juve Stabia nel derby campano contro la Salernitana di Ventura.

Pordenone super: neroverdi al secondo posto

I playoff non sono più un sogno per i friulani che conquistano il quinto risultato utile consecutivo in campionato battendo 3-0 il Perugia di Massimo Oddo. Ramarri in vantaggio al 54’ del primo tempo con Gavazzi, con un bellissimo destro di collo esterno a uscire che si indirizza alla sinistra di un incolpevole Vicario. Al 62’ arriva il raddoppio di Ciurria che realizza il suo primo gol in stagione nel campionato cadetto. Prima del triplice fischio finale arriva anche il 3-0 di Mazzocco. Con il successo di oggi il Pordenone sale al secondo posto con 22 punti; per il Perugia secondo ko di fila.

Pordenone-Perugia: statistiche e curiosità

Livorno ko in casa nella sfida salvezza contro il Trapani

Sfida salvezza vinta dal Trapani che si impone in Toscana con il risultato di 2-1. Pettinari grande protagonista nel primo tempo con una doppietta. L’ex attaccante del Lecce sblocca il tabellino al 34’ con un sinistro in girata che sorprende il portiere del Livorno Zima. L’attaccante del Trapani porta i siciliani sul 2-0 10’ dopo respingendo in gol una respinta maldestra di Zima su un tiro da fuori area di Taugourdeau. Al rientro in campo il Livorno trova subito il gol che dimezza lo svantaggio con una bellissima conclusione di Mazzeo che mette il pallone all’incrocio dei pali con un bel sinistro cui Carnesecchi non può nulla. I labronici cercano a più riprese la via del pareggio ma i siciliani riescono a sventare l’offensiva del Livorno che incassa così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato.

Livorno-Trapani: tabellino e statistiche





Benevento in fuga in classifica

La formazione di Filippo Inzaghi si aggiudica il big match contro il Crotone e vola sempre più in alto in vetta alla classifica. La formazione sannita conquista la sesta vittoria casalinga dando dimostrazione di essere al momento la regina del campionato di serie B. Primo tempo chiuso in vantaggio per i sanniti grazie al rigore trasformato all’11’ da Nicolas Viola. Il Crotone prova a rientrare in partita, ma è sempre la squadra di Inzaghi ad avere in mano il pallino del gioco. Nella ripresa i giallorossi resistono con grande personalità di fronte alle avanzate crotonesi e nel finale chiudono la sfida con un sinistro in contropiede di Improta.

Tabellino Benevento-Crotone

Juve Stabia, ritmo promozione in casa

La Juve Stabia conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza battendo al Romeo Menti la Salernitana grazie alle reti di Cisse e Canotto. I gialloblù chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad un guizzo al 7’ dell'attaccante guineano che sfrutta una verticalizzazione di Calò per battere Micai. Nel secondo tempo la Salernitana attacca a più riprese la formazione di casa ma la sterilità del suo reparto offensivo non impensierisce più di tanto gli uomini di Caserta che raddoppiano in contropiede, in pieno recupero, con Canotto.

Juve Stabia-Salernitana: statistiche e curiosità