Battute d'arresto per Venezia ed Entella. Il derby tra Cittadella e Chievo termina 1-1

TORINO - 17esima giornata nel sabato pomeriggio di Serie B . 5 match che regalano emozioni a partire dal pareggio nel derby veneto tra Cittadella e Chievo terminato 1-1. Brutta sconfitta per 2-0 del Venezia a Castellammare e sorpasso in classifica dei campani sui lagunari. Si ferma anche il cammino dell'Entella che perde 2-0 a Perugia, mentre trova il successo il Crotone per 2-1 sul Livorno. Salernitana ed Empoli non vanno oltre l'1-1.

Il derby termina in parità

In attesa del big match tra Benevento e Frosinone si arresta il Cittadella che nel derby con il Chievo fa 1-1. La gara si sblocca al 31' con l'autogol Cotali che porta in vantaggio gli uomini di Venturato. Al 61' della ripresa il pareggio di Vignato regala un punto ai clivensi e non permette agli avversari di mantenere il secondo posto insieme al Pordenone.

Cade il Venezia

Pesante la sconfitta del Venezia sul campo della Juve Stabia. A Castellammare termina 2-0 per i padroni di casa e sorpasso dei campnai sui lagunari in classifica. Dopo 13 secondi è Bifulco a mettere in discesa la gara per gli undici di Caserta che congelano il risultato, nella ripresa, con Forte. Ora per la squadra di Tacopina è tempo di riflessioni visto il brutto momento e la classifica poco incoraggiante

Il Crotone piega il Livorno

Si decide tutto nel primo tempo tra Crotone e Livorno. Ospiti avanti al 12' con Marras, ma nel nel giro di tre minuti, Cuomo e Crociata ribaltano il risultato e regalano tre punti fondamentali a Stroppa. Al Livorno non basta la cura Tramezzani e i toscani restano il fanalino di coda del campionato.

L'Entella si ferma a Perugia

Si ferma la striscia positiva dell'Entella, dopo 3 vittorie consecutive, sul campo del Perugia. Decisiva la doppietta di Iemmello, 14 realizzazioni per lui in campionato, che regala i tre punti ad Oddo e l'aggancio in classifica al Cittadella. Per i liguri finisce malissimo con l'espulsione di De Luca al 91' per il troppo nervosismo mostrato nel finale dagli uomini di Buscaglia.

Pareggio tra Empoli e Salernitana

L'altro pareggio di giornata arriva dalla Toscana con Empoli e Salernitana che impattano sull'1-1. Ospiti in vantaggio con Lomabrdi al 40' e pareggio nel recupero del primo tempo di La Gumina. Le due formazioni non si fanno del male e si regalano un punto a testa.

