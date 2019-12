Il Pordenone consolida il secondo posto, l'Entella piega il Cittadella. Sorride il Venezia, pari tra Pisa e Frosinone

TORINO - Si chiude il girone di andata di Serie B in questa domenica pomeriggio. Dopo lo 0-0 tra Pescara e Chievo nell'anticipo di giornata, arriva il successo del Pordenone per 1-0 sulla Cremonese e la vittoria dell'Entella per 3-1 sul campo del Cittadella. Si conferma anche il Crotone che rifila un netto 3-0 al Trapani e sale al terzo posto in classifica. Si ferma il Frosinone a Pisa sullo 0-0, mentre arriva l'1-0 esterno del Venezia a Perugia e il 2-1 casalingo dello Spezia sulla Salernitana. In zona playout è decisivo il rigore di Forte per la vittoria della Juve Stabia sul Cosenza.

Il Pordenone continua a sognare

Il Pordenone vince e consolida la seconda piazza alle spalle della capolista Benevento. Basta un gol al 10' di Ciurria ai ramarri nel pomeriggio di Udine per piegare la Cremonese. Si chiude una grande annata per i neroverdi che ora possono sognare il grande salto in Serie A rimamnendo su questi ritmi.

L'Entella piega il Cittadella

Se lo aggiudica per 3-1 l'Entella il big match contro il Cittadella. Vittoria esterna e soprasso in classifica dei liguri che passano al 12' per l'autogol di Frere che mette subito la gara in discesa per gli ospiti. Nella ripresa il raddoppio di Chiosa sembra chiudere il match, ma i padroni di casa accorciano all'85' con Proia. Al 90' la firma di De Luca che mette fine alla contesa.

Il Venezia espugna il Curi

Successo storico per il Venezia che espugna per la prima volta il Curi in Serie B e supera il Perugia per 1-0. Passano gli ospiti al 25' con Montalto che sfrutta alla perfezione l'assist di Capello. Nella ripresa Oddo prova a cambiare qualcosa, ma al 62' resta in 10 per l'espulsione di capitan Rosi. Nel finale il nervosismo porta anche alla seconda espulsione di gironata per il capocannoniere Iemmello.

Vince lo Spezia

Successo interno per lo Spezia sulla Salernitana di Ventura: termina 2-1. Bastano 5' minuti ai liguri per sbloccare il match con Ragusa, poi accade tutto nel finale: Gyasi all'83' raddoppia, ma Jallow all'85' regala risponde immediatamente e regala un finale emozionante che non cambia però il risultato finale.

Pareggio a reti bianche

Pochissime le emozioni nello 0-0 tra Pisa e Frosinone. Sterili gli attacchi di Dionisi e compagni e ottima l'organizzazione della difesa toscana. Un punto che serve poco ai ciociari ed è ottimo per i nerazzurri.

Tris del Crotone

Al 48' Messias, al 78' Mazzotta e all'83' Simy dal dischetto. Accade tutto nella ripresa nel match porta al successo il Crotone sul Trapani e lancia gli uomini di Stroppa al secondo posto in classifica. Per il Trapani l'anno si chiude da penultima in classifica

La Juve Stabia vince all'ultimo respiro

La Juve Stabia soffre, ma al 90' passa con un rigore di Forte e trova tre punti che permettono ai campani di uscire dalla zona rossa della classifica. Una sconfitta che invece condanna il Cosenza in zona playout.

