Aramu su rigore e il Venezia fa festa: 1-0 al Vicenza nel derby

VENEZIA - Esordio col botto per il Venezia, che comincia alla grande la sua Serie B battendo 1-0 nel derby veneto un pur volenteroso Vicenza. Decide la rete su rigore di Aramu al 35° del primo tempo, ma in pieno recupero Cappelletti si divora il possibile gol del pari.

Aramu glaciale dal dischetto

Il derby del Penzo si infiamma al 16° con la grande occasione per Bocalon, che si beve Cappelletti in velocità e arriva tu per tu con Grandi: l'attaccante lagunare spreca e calcia addosso al portiere. Quattro minuti più tardi ancora padroni di casa in proiezione offensiva con Aramu che ci prova dalla distanza: palla deviata in corner. Sul ribaltamento di fronte Lezzerini tentenna e sul pressing di Gori rischia la frittata sul retropassaggio di Modolo, ma il Vicenza guadagna solo un corner. Al 25' è Capello ad avere una buona chance a centro area, ma calcia male e non trova la porta. Due minuti dopo ospiti in attacco con una bella combinazione Guerra-Dalmonte che non si chiude per una questione di centimetri. Al 35' calcio di rigore per il Venezia assegnato per un contatto in area tra Pontisso e Capello: dal dischetto Aramu angola alla perfezione e sigla l'1-0. La risposta del Vicenza arriva con un contropiede condotto da Gori, ma il tiro dell'attaccante termina alto.

Cappelletti spreca nel recupero

La ripresa comincia subito con un botta e risposta: prima Aramu ci prova di testa (palla sul fondo), poi risponde Guerra che trova la deviazione in corner di Lezzerini. I biancorossi aumentano i giri del motore e all'11° si affacciano ancora nell'area avversaria con una conclusione di Pontisso, ancora murata in angolo. Subito dopo il Vicenza reclama un rigore per un contatto Dalmonte-Felicioli, ma l'arbitro fa segno che è tutto regolare. Di Carlo gioca la carta Marotta al posto di Gori, inserendo anche Giacomelli e Rigoni. Al 67° annullato il gol del pari a Marotta per fuorigioco, poi all'81° Dalmonte calcia a rete sugli sviluppi di un corner, palla a lato di poco con Lezzerini a presidiare il suo palo. In pieno recupero, al 95°, Cappelletti sciupa la clamorosa occasione per il pareggio calciando alto a pochi passi da Lezzerini. Finisce 1-0, a far festa è il Venezia.