VENEZIA - Entella-Venezia, in programma oggi sabato 24 ottobre alle 15, non si giocherà. La gara è stata rinviata dalla Lega Serie B a sabato 14 novembre (ore 15), dopo che dall'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra arancioneroverde è emersa la positività al Coronavirus di un tesserato (negativi, invece, tutti gli altri): asintomatico, è stato subito posto in isolamento, come ha spiegato il club veneto con una nota ufficiale