Gioia Pisa all'ultimo secondo: Masucci e Sibilli firmano il 2-1 sulla Reggina

REGGIO CALABRIA - Il Pisa si regala la prima vittria stagionale, sconfiggendo 2-1 in rimonta la Reggina a domicilio.

REGGINA-PISA 1-2: NUMERI E STATISTICHE

Situm firma il vantaggio. Menez va ko

Il Pisa parte fortissimo: prima Vido manda fuori di un soffio una bordata di destro, poi un minuto dopo l'arbitro annulla un gol a Gucher (decisiva la deviazione di Palombi, posizionato in fuorigioco). I toscani fanno la partita, e invocano anche un calcio di rigore quando il tiro violento di Mazzitelli sembra venire fermato con la mano da Cionek in area. La Reggina viene svegliata da questo episodio e va in vantaggio al 22': Menez trova Situm a destra, il croato salta Birindelli e beffa Perilli con un tiro-cross. Gli amaranto iniziano a pressare altissimo, e per poco Situm non trova la porta, vedendosi respingere la conclusione da Caracciolo. Toscano perde Menez, appena rientrato dopo la squalifica, per infortunio a fine primo tempo: dentro Bianchi.

Finale da urlo: Masucci in rovesciata, poi Sibilli-gol

Passa giusto un minuto nella ripresa e la Reggina si ritrova con l'uomo in meno: Crisetig rimedia il secondo giallo per una trattenuta. Il Pisa aumenta i giri e conquista alcuni corner, senza però capitalizzarli. La squadra di casa, più accorta, coglie due grosse chance prima con Denis (mancino fuori di un soffio) e poi con Di Chiara, su cui Perilli compie un miracolo, alzando sopra la traversa. Toscano compie un triplice cambio, buttando nella mischia Liotti, Delprato e Mastour; ma il Pisa si danna l'anima e dopo aver sfiorato la rete con Soddimo per due volte (bravo Plizzari), pareggia con una grande rovesciata di Masucci: accelerazione sulla corsia destra di Sibilli e assist per Gucher, la palla sporcata arriva all'attaccante, preciso in acrobazia. Non è finita qui: al secondo minuto di recupero Lisi serve Sibilli che in area al volo realizza il gol che vale la prima vittoria stagionale toscana.