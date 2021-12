Perugia e Vicenza ricordano Paolo Rossi: sulla maglia un logo speciale

PERUGIA - Un logo sulla maglia per ricordare Paolo Rossi: questa l'iniziativa di Perugia e Vicenza per ricordare Pablito nel match valido per la sedicesima giornata di serie B. Le due squadre, a quasi un anno dalla sua scomparsa, sono scese in campo con l'immagine del campione del Mondo '82 in maglia azzurra cucito sulla manica della maglietta. Giovedì proprio allo stadio Curi si sarebbe dovuta tenere una cerimonia per intitolare l'adiacente centro sportivo a Rossi, ma I'evento è stato rinviato a causa della scomparsa dello storico magazziniere del Perugia Alberto Tomassini. Per ricordarlo il Perugia ha giocato con il lutto al braccio ed in Curva Nord è stato esposto uno striscione.