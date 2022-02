Diretta serie B alle 14, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO – Cinque sfide in campo oggi alle 14 nel campionato di serie B. Il Pisa, ancora a secco di vittorie nel 2022, ospita un'ostica Ternana per riprendere il cammino verso la serie A. Stesso obiettivo per la Cremonese, ospite del Cittadella al Tombolato e del Monza che riceve la Spal al Power Stadium. Più attardate in classifica, il Parma, che in casa non vince da tre mesi ospitando il Pordenone e il Vicenza, impegnato al Menti in uno scontro salvezza contro il Cosenza.