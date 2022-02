Serie B, pugno duro del Giudice Sportivo con Sottil: 3 giornate e 5.000 euro di multa

TORINO - Il Giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, ha punito il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil con tre giornate di squalifica e 5.000 € di multa "per avere al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose e reiterando tale atteggiamento veniva allontanato a fatica da un componente del proprio staff; alla notifica del provvedimento di espulsione assumeva, inoltre, un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Oltre all'allenatore bianconero, sono stati squalificati per una giornata otto giocatori, che dunque non saranno in campo nel turno infrasettimanale in programma tra martedì e mercoledì: si tratta di Dickmann della Spal, Saric dell'Ascoli, Tounkara, Mattioli ed Antonucci del Cittadella, Arrigoni del Como, Juric del Parma e Strefezza del Lecce.