Serie B, la Cremonese vola in testa: senza Buffon il Parma cede 3-1

TORINO - Sei le gare andate in scena nella prima giornata del turno infrasettimanale di Serie B . Tra i risultati spicca il 3-1 della Cremonese sul Parma , privo di Buffon : Pecchia sale momentaneamente al primo posto scavalcando il Lecce , impegnato mercoledì in casa dell' Alessandria . Ben quattro le vittorie esterne, con Perugia , Cittadella , Reggina e Monza corsare anche lontano da casa. Pari spettacolo tra Pisa e Vicenza , con i biancorossi di Brocchi avanti di due reti prima del veemente ritorno dei nerazzurri, a cui è mancato il colpo del ko.

CLASSIFICA SERIE B

Cosenza-Perugia 1-2

La prima occasione è per i padroni di casa, che con Laura al minuto 8 provano ad impensierire Chichizola, bravo comunque a coprire il suo palo. Il Perugia risponde al 16’ con De Luca che prova a prendere in controtempo Matosevic, costretto ad una parata complicata. La risposta del Cosenza non si fa attendere e al 22’ arriva il tiro dalla distanza di Carraro, messo in angolo da Chichizola. Alla mezz’ora passano in vantaggio gli umbri, con Matos che raccoglie l’assist di testa di De Luca, supera Hristov e Camporese e batte Matosevic. I padroni di casa vanno vicini al pareggio a ridosso dell’intervallo, ma Laura viene ipnotizzato da Chichizola una volta arrivato a tu per tu con il portiere avversario. Al 10’ della ripresa il Perugia raddoppia con un colpo di tacco di D’Urso, ben imbeccato da Falzerano che aveva recuperato di furbizia il pallone ad un disattento Liotti. Al 15’ Matos prova a chiudere i conti, ma Matosevic si fa trovare pronto. Il Cosenza accorcia le distanze al 25’, con Camporese che di testa insacca il corner battuto da Millico, ma una decina di minuti dopo rischia il tris perugino su un contropiede orchestrato da Carretta, che serve perfettamente De Luca fermato da un grande intervento di piede di Matosevic, che di fatto chiude i conti.

COSENZA-PERUGIA: TABELLINO E STATISTICHE

Cremonese-Parma 3-1

L’unico sussulto del primo quarto d’ora di gara è l’infortunio di Valzania nelle fila della Cremonese, costretta alla prima sostituzione dopo soli 10’ con l’ingresso di Zanimacchia. Ed è proprio Zanimacchia a servire a Baez il cross per il colpo di testa che porta avanti i grigiorossi al 20’. Se nel primo tempo le emozioni latitano, ad inizio ripresa le cose cambiano radicalmente: al 6’ Gondo sfiora il palo su assist di Castagnetti, mentre 2’ più tardi Di Carmine, Tutino e Benedyczak non riescono ad impattare in maniera efficace la sfera in area avversaria. Il Parma viene severamente punito, subendo due gol nel giro di tre minuti. Prima è Gondo a superare Colombi, sfruttando al meglio l’assist di Fagioli; poi è Zanimacchia a depositare in rete da due passi al 14’. Il Parma si scuote e riapre i giochi al 17’, con Simy che supera Sernicola e chiude alla perfezione l’azione avviata da Vazquez. Alla mezz’ora è lo stesso Simy ad avere una grande occasione tutto solo davanti a Carnesecchi: bravo il portiere grigiorosso a ribattere. Ancora Carnesecchi protagonista al 39’, quando ribatte il tentativo di Vazquez, e al 44’, quando dice di no anche al tiro di Simy, intervento che di fatto chiude il match.

CREMONESE-PARMA: TABELLINO E STATISTICHE

Pisa-Vicenza 2-2

Il primo tentativo è del Pisa, con Lucca che al 7’ non trova l’impatto giusto sul cross di Beruatto e poi manca la ribattuta da pochi passi. Al quarto d’ora si fa vivo il Vicenza, con Diaw che approfitta di un malinteso tra Nicolas e la difesa nerazzurra, ma al momento della conclusione viene contrastato. Due minuti più tardi, però, arriva il vantaggio biancorosso con una gran botta dal limite di Cavion che batte Nicolas. Il raddoppio ospite arriva al 22’ con Diaw pronto alla deviazione vincente sul cross di Zonta. Il Pisa inizia a spingere sull’acceleratore, ma riesce a riaprire il match solo al 43’, quando Cohen approfitta di un rinvio errato di Brosco ed anticipa Contini per l’1-2 nerazzurro. Ad inizio ripresa i padroni di casa hanno due occasioni con Puscas, ma una conclusione imprecisa dell’attaccante ed una gran parata di Contini lasciano il risultato invariato. Il Pisa continua a spingere e, dopo le occasioni sprecate da Lucca e Cohen, trova il gol del pari con Caracciolo che risolve una mischia in area vicentina. Al 21’ altra chance per Puscas, che supera Contini e conclude, ma il portiere riesce ad intervenire e a salvare il risultato. Ancora Contini decisivo al 28’, quando ribatte una potente conclusione di Sibilli, che ci prova anche di testa sul corner seguente vedendo il suo tentativo ribattuto sulla linea da Cavion. L’assedio dei nerazzurri prosegue senza sosta, ma anche gli altri tentativi di Sibilli stesso, Puscas e Birindelli non vanno a buon fine. Nel finale Beruatto e Sibilli ci provano ancora, ma prima Contini dice di no, poi la conclusione del giocatore pisano si spegne a lato, e con esso le speranze di vittoria nerazzurre.

PISA-VICENZA: TABELLINO E STATISTICHE

Pordenone-Cittadella 0-1

Passano solo 3’ e il Cittadella va in vantaggio: Cassandro cross basso da destra, Dalle Mura tocca e lascia a Beretta il più semplice dei gol a pochi passi dalla linea. Il Pordenone risponde al’ 9’, con la conclusione di Butic ben controllata da Kastrati. Sul ribaltamento di fronte la tempestiva uscita di Perisan spegne la corsa di Beretta verso la porta neroverde. Cittadella ancora pericoloso al tramonto della prima frazione di gara, con Vita che scaglia un tiro potente su cui Perisan mette i pugni. Al 7’ della ripresa torna pericoloso il Cittadella, con Barison che manda in angolo il tentativo di Donnarumma. Il Cittadella continua a spingere, ma al 29’ Tavernelli trova Perisan pronto a bloccare la sua girata di testa. All’ultimo respiro il Pordenone si rende pericoloso, ma Kastrati dice di no anche a Cambiaghi.

PORDENONE-CITTADELLA: TABELLINO E STATISTICHE

Spal-Reggina 1-3

La gara parte su ritmi non eccezionali, sbloccandosi al 19’ con un gran tiro di Mancosu da dentro l’area su assist di Vido. Al 34’ la Reggina trova il gol del pari con Tumminello, la cui prima conclusione sul cross di Giraudo viene respinta dal portiere spallino, che però deve arrendersi sulla ribattuta. Al 7’ della ripresa Mancosu ci prova di nuovo, stavolta su calcio di punizione, ma la sua conclusione dalla distanza viene deviata in angolo da Micai. I calabresi ribaltano il risultato al quarto d’ora, con Bianchi che su azione da corner salta più in alto di tutti e manda in rete il sorpasso ospite. Il tris che chiude il match arriva al 33’, con Galabinov che di testa mette in rete il cross dalla destra di Cortinovis.

SPAL-REGGINA: TABELLINO E STATISTICHE

Ternana-Monza 0-1

Prima parte di gara con poche emozioni, fatta eccezione per la conclusione di Peralta al 15’ che viene deviata in corner dalla difesa del Monza. Al 23’ rossoverdi ancora pericolosi, stavolta con Palumbo che trova sulla strada un attento Di Gregorio. Tre minuti più tardi anche Iannarilli si dimostra in ottima serata, respingendo in tuffo la conclusione di Favilli. Al 36’ Defendi atterra lo stesso Favilli in area ternana, con l’arbitro Meraviglia che assegna il rigore al Monza. Sul dischetto Valoti rimane freddo e porta in vantaggio gli ospiti. Portieri subito impegnati nella ripresa: al 3’ Di Gregorio risponde a Peralta, mentre al 7’ Iannarilli è costretto ad un grande intervento sulla conclusione dal limite di Pedro Pereira. La Ternana torna alla carica alla ricerca del pareggio nei minuti finali, ma al 37’ Di Gregorio dice nuovamente di noi ai rossoverdi, stavolta intervenendo su Partipilo e chiudendo definitivamente i conti.

TERNANA-MONZA: TABELLINO E STATISTICHE