Diretta Perugia-Cremonese alle 16.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv

PERUGIA – La sfida con più fascino della giornata in serie B, va in scena alle 16.15. Al Curi si affrontano Perugia e Cremonese, le due protagoniste del momento: la fresca capolista (prima volta in campo da leader della classifica), che ha conquistato 21 punti nelle ultime 8 giornate, miglior attacco della cadetteria (38 gol) e la squadra di Alvini, appena insediatosi in zona play off con tre vittorie filate, 15 punti negli ultimi 8 turni (terza in questa mini-classifica parziale), con la seconda difesa del torneo (20 gol subiti).