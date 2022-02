Serie B, Benevento: basta Forte dal dischetto. Perugia battuto 1-0

PERUGIA - Ko interno di misura per il Perugia: la spunta il Benevento con una rete su rigore firmata da Forte. Il Perugia resta fermo a 41, settima posizione assieme al Frosinone (di scena domani a Cittadella ); con questo successo invece il Benevento sale a quota 46 e aggancia momentaneamente il Lecce (che scende in campo domani a Monza ), in terza posizione.

CLASSIFICA SERIE B

La partita

Il Benevento crea il primo pericolo del match: Tello, al limite dell'area avversaria, rientra e conclude a rete di potenza, Chichizola non si lascia sorprendere. Il Perugia prova a spingere, la gara si snoda a viso aperto, all'11', in una mischia in area avversaria, De Luca non riesce a trovare lo spazio per concludere a rete. Al 14' ci prova ancora De Luca, con un colpo di testa su cross di Lisi: il pallone si spegne a lato. Se De Luca tornerà al tentativo ancora una volta al 23', con un mancino che, scoccato da buona posizione, termina out, il Benevento torna a farsi vivo un minuto dopo, quando Forte, dal limite, lascia partire un tiro a girare che viene controllato in due tempi da Chichizola. Perugia pericoloso al 39', quando una conclusione di Santoro, complice una deviazione di Vogliacco, termina a lato non di molto. Nel finale, l'arbitro Abbattista fischia la fine, ma viene richiamato dal Var per un tocco di mano di Angella in area di rigore su colpo di testa di Glik: è calcio di rigore che viene trasformato da Forte, 0-1.

Secondo tempo

Nella seconda frazione, il Perugia ci prova subito con Santoro, la cui conclusione è ribattuta da Vogliacco. Il Benevento non sta a guardare e cerca il raddoppio con Insigne (9', Chichizola c'è). Occasionissima Perugia al 19' quando De Luca, su un calcio di punizione battuto da Lisi, interviene di testa: la palla impatta sulla traversa. Al 24' nuovo tentativo di Santoro: il pallone si spegne alto sopra la traversa. Nel finale Ferrarini impegna Paleari poi, al 41', Kouan viene espulso per somma di ammonizioni, Perugia in 10. Al 45' Paleari rischia il patatrac non trattenendo un pallone in area, ma riesce a sbrogliare calciandolo via. In pieno recupero De Luca, servito ottimamente da Olivieri in area, sciupa tutto colpendo Glik con la conclusione.

