Giudice sportivo Serie B, squalificati 9 giocatori. 5.000 € di multa al Perugia

TORINO - Le gare della 26ª giornata portano in dote alle squadre di Serie B nove squalificati, tutti per un turno: si tratta di Kouan del Perugia, Barison del Pordenone, Bruscagin del Vicenza, Celia della Spal, Coulibaly del Parma, Estevez Alvarez del Crotone, Lucioni del Lecce, Partipilo della Ternana e Zerbin del Frosinone. Il Giudice sportivo Germana Panzironi, inoltre, ha comminato 5.000 euro al Perugia "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due accendini", secondo quanto si legge sul comunicato ufficiale della Lega Serie B.