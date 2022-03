Giudice serie B: tre giornate di squalifica per Mensah del Pordenone

TORINO - Sono nove i giocatori squalificati in serie B dopo la ventisettesima giornata. La sanzione più pesante spetta a David Mensah del Pordenone, che è stato fermato per tre giornate "per avere, al 35° del secondo tempo, dopo uno scontro di giuoco, con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione

rilevata da un Assistente". Un turno di stop invece per: Ferrarini del Perugia, Parigini del Como, Adorni del Brescia, Camporese del Cosenza, Charpentier del Frosinone, Hermannsson del Pisa, Machin del Monza e Visentin del Cittadella.