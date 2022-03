Serie B, quindici gli squalificati: Defendi fermato per tre giornate

TORINO - All'indomani della conclusione del 29° turno di Serie B, il Giudice sportivo del campionato cadetto, Germana Panzironi, ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari che vedono il centrocampista della Ternana Marino Defendi squalificato per tre giornate "per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario". Altri quattordici i calciatori fermato per un turno: sono di De Maio del Vicenza, Ioannou del Como, Lunetta dell'Alessandria, Visentin e Vita del Cittadella, Bellusci e Collocolo dell'Ascoli, Bernabè Garcia e Vazquez del Parma, Caso del Cosenza, Ciano del Frosinone, Crisetig della Reggina, Ionita del Benevento e Proietti della Ternana. Pe ril lancio di fumogeni in campo da parte delle rispettive tifoserie sono state multate Parma (4.000 €), Pisa (3.000 €) e Lecce (2.000 €).