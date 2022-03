Serie B, l'Alessandria non sa più vincere: il Monza passa 0-3

ALESSANDRIA - Il martedì di Serie B si chiude con il posticipo serale che vede il Monza superare con un netto 0-3 l'Alessandria. Per i grigi di Longo la salvezza diretta rischia di allontanarsi ancora, con la Spal (ora a +6) in campo mercoledì per provare ad allungare. I biancorossi di Stroppa salgono invece al terzo posto della graduatoria, con solo un punto in meno della coppia di testa formata da Lecce e Pisa (in campo mercoledì).