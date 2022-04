Serie B, il Parma senza Buffon cala il poker sul Como: 4-3

PARMA - Vittoria del Parma (che ha dovuto fare a meno di Buffon , acciaccato), e sorpasso ai danni del Como : al Tardini finisce 4-3 e i crociati salgono in classifica a 45, superando i lariani, fermi a 44. Parma in vantaggio nella prima frazione con Vazquez , pioggia di reti nella ripresa. Il Como pareggia e sorpassa con la doppietta di Gliozzi , replica Bernabè per i crociati che a sua volta mette a segno due reti (entrambe su punizione) e firma il sorpasso. Tutino insacca la rete dell'allungo, ma in pieno recupero Gliozzi , mette a segno la terza rete lariana su calcio di rigore.

Il primo tempo

Dopo le prime fasi di studio, il primo pericolo dell'incontro arriva al 19' quando Vazquez, dai 20 metri, si libera per la conclusione e con il mancino: tiro teso sul quale Gori si distende e respinge. Al 25' buona azione personale di Man che serve Bernabè, la sua conclusione, sporcata da Cagnano, termina fuori. Parma in vantaggio al 31': Man va al cross in area dove Vaszqez, in caduta, gira con il sinistro alle spalle di Gori, 1-0. La reazione del Como arriva al 39' quando Iovine fa sponda di Cerri che scarica un destro di prima intenzione sul quale Turk risponde presente. Due minuti dopo il Parma sfiora il raddoppio: Man per Bernabe il cui mancino su stampa sulla traversa.

La ripresa

Nella seconda frazione, al 16', il pareggio: Iovine lancia sul filo dell'offside Gliozzi il quale anticipa l'uscita di Turk e deposita in rete il pallone dell'1-1. Il Parma reagisce subito con Vazquez, sinistro angolato che termina a fil di palo, ma gli ospiti sorpassano al 22' quando Parigini, eluso Cobbaut, mette dentro per Gliozzi che sottoporta realizza la doppietta personale. Al 32' risultato nuovamente in parità: Bernabè si incarica di una punizione e opta per la soluzione diretta in porta, con una traiettoria di sinistro ad effetto che si insacca direttamente, 2-2. Il sorpasso crociato è opera dello stesso Bernabè, ancora su punizione: cambia il palo ma non l'esito finale, palla in rete e 3-2. Al 40' il poker: Vazquez entra in area e serve Tutino che insacca il 4-2. In pieno recupero, il Como accorcia le distanze: Oosterwolde commette fallo su Peli in area, è calcio di rigore, che viene trasformato da Gliozzi, 4-3.

