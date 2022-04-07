Serie B, gli arbitri della 34ª. Alessandria-Pordenone a Marini

ROMA- L'A.I.A. ha pubblicato tutte le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di ritorno di Serie B. C'è Marini per Alessandria-Pordenone. Frosinone-Cremonese ad Abisso.
TUTTE LE DESIGNAZIONI
ALESSANDRIA – PORDENONE h. 14.00
MARINI
GROSSI – NUZZI
IV: GEMELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
COMO – CITTADELLA h. 14.00
PATERNA
DI MONTE – TRINCHIERI
IV: PERENZONI
VAR: BARONI
AVAR: FABBRI
LECCE – SPAL h. 14.00
MARCHETTI
VONO – ROSSI C.
IV: CATANOSO
VAR: PICCININI
AVAR: BOTTEGONI
FROSINONE – CREMONESE h. 16.15
ABISSO
GALETTO – LAUDATO
IV: SAIA
VAR: DI BELLO
AVAR: VECCHI
BENEVENTO – LR VICENZA Domenica 10/04 h. 14.30
MAGGIONI
RANGHETTI – VIVENZI
IV: CARRIONE
VAR: ZUFFERLI
AVAR: RASPOLLINI
ASCOLI – REGGINA Domenica 10/04 h. 15.30
DI MARTINO
MUTO – ROBILOTTA M.
IV: NICOLINI
VAR: MINELLI
AVAR: LANOTTE
COSENZA – MONZA Domenica 10/04 h. 15.30
MARESCA
DEL GIOVANE – MASSARA
IV: DI CAIRANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARGANI
CROTONE – TERNANA Domenica 10/04 h. 15.30
ABBATTISTA
DELLA CROCE – CECCON
IV: CARELLA
VAR: PRONTERA
AVAR: MOKHTAR
PERUGIA – PISA Domenica 10/04 h. 18.00
MASSA
MASTRODONATO – PAGNOTTA
IV: GALIPO’
VAR: FOURNEAU
AVAR: FIORE
BRESCIA – PARMA Lunedì 11/04 h. 20.30
GHERSINI
COLAROSSI – SACCENTI
IV: ACANFORA
VAR: DIONISI
AVAR: AFFATATO