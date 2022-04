Serie B, il Monza batte il Cosenza e aggancia la Cremonese al 2° posto

La domenica pomeriggio della 35ª giornata di Serie B si apre con il successo esterno del Monza , che batte il Cosenza per 2-0 in trasferta e aggancia la Cremonese al 2° posto in campionato a quota 63 punti, superando i piemontesi in virtù della differenza reti a favore. Decidono le reti su rigore di Valoti al 16' e di Gytkjaer al 64'. Notte fonda per i padroni di casa, ora al 18° posto con 25 punti, in piena zona rossa.

L'Ascoli supera la Reggina e punta i playoff

L'Ascoli conquista 3 punti fondamentali nella corsa ai playoff battendo la Reggina in casa 2-0. I bianconeri, ora 7° in classifica con 55 punti, riescono a sbloccare la partita nel secondo tempo, al 55', con Caligara, raddoppiando poi al 66' con Bidaoui. Continua il periodo buio della Reggina, che non vince in campionato da 3 partite - 2 sconfitte e 1 pareggio - e rimane al 14° posto in classifica con 44 punti.

La Ternana si impone in trasferta sul Crotone

La Ternana supera in trasferta il Crotone per 2-1. Grande reazione della formazione di Lucarelli, che va sotto già al 6' con la rete di Golemic, riuscendo poi a ribaltare il risultato con Partipilo al 28' e Defendi al 76'. Il Crotone rimane dunque 19° in classifica con 21 punti, mentre gli ospiti sono ora all'11° posto a quota 47.

