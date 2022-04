Serie B, il Brescia vola con Moreo: steso il Parma 1-0

CLASSIFICA SERIE B

La partita

Nei primi minuti il Brescia prova a rendersi pericoloso con Bisoli e Moreo, ma l'estremo gialloblù Turk fa sua la sfera senza problemi. Al 17' si fa vivo anche il Parma con Bernabè, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Il Brescia al 18' mette ancora i brividi: cross di Pajac dalla sinistra con Proia che in scivolata non ci arriva per un soffio. La partita aumenta di intensità e al 19' le rondinelle, sfiorano ancora la rete. Cross di Sabelli e colpo di testa di Lleris: il portiere del Parma salva tutto sulla linea di porta, anche con l'ausilio del palo. Le rondinelle spingono e Sabelli al 39' mette ancora al centro un cross, che Proia non riesce a girare in rete, complice anche un disturbo di Cobbaut. La prima frazione termina così a reti bianche. Ripresa: parte forte il Parma che in ripartenza colpisce con Brunetta che su suggerimento di Pandev scaglia un tiro sul primo palo, trovando però reattivo Joronen. Al 10' Brunetta scappa in campo aperto, ma a tu per tu col portiere di casa, spedisce a lato. Risponde il Brescia che al 19' trova la rete del vantaggio con Moreo che calcia un rigore un movimento e col destro mette alle spalle di Turk: 1-0. Il Parma risponde con un colpo di testa di Tutino su suggerimento di Pandev, ma la sfera è alta. Al 42' l'arbitro Ghersini indica un rigore per il Brescia, per un contatto in area tra Turk e Tramoni, ma dopo il check del Var, rettifica la propria decisione e non assegna il penalty. Il Parma non sfonda, il Brescia resiste e porta a casa tre punti importantissimi per la sua classifica. Termina 1-0.

BRESCIA-PARMA: TABELLINO E STATISTICHE