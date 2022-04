Serie B, arbitri: Cittadella-Alessandria a Giua. Monza: Marinelli

TORINO - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La prima in classifica Lecce va in scena sul campo della Reggina: dirige Fourneau. L'Alessandria, ospte del Cittadella, sarà diretta da Giua. Per il Parma di Buffon, Mercenaro, nel confronto interno con l'Ascoli. Spal Crotone, lunch match, sarà diretta da Irrati. Per il Benevento, che ospita il Pordenone, c'è Camplone.