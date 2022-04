Serie B, Ascoli in bianco con il Cittadella: sogno play off rinviato

ASCOLI PICENO - La 36ª giornata di Serie B, programmata per intero in questo 25 Aprile, si è aperta con il lunch match del Cino e Lillo Del Duca tra l'Ascoli di Sottil e il Cittadella di Gorini: finisce 0-0 dopo una gara all'insegna del grande equilibrio. Partono meglio gli ospiti, con Branca e Baldini a tenere in costante apprensione la difesa comandata da Leali. Al 25' la possibile svolta del match, con l'ex Beretta che insacca con un preciso colpo di testa, ma che si vede annullare la rete del vantaggio da Minelli, richiamato alla revisione dal Var, che consente al direttore di gara di pescare un fallo in area marchigiana sul cross da fermo di Donnarumma. Nella ripresa provano a cambiare registro i bianconeri, che però si accendono solamente a sprazzi seguendo le ispirazioni di Bidaoui. Per Maistro nel finale di gara la migliore occasione per i padroni di casa, sventata da un prodigioso intervento del portiere euganeo Maniero. Finisce con uno 0-0 che lascia intatte le possibilità dell'Ascoli di tornare ai play off dopo un lustro di attesa e che consente al Cittadella, che da 5 anni non resta fuori dal rush finale, di continuare comunque a sperare, nonostante il ritardo in classifica dall'ottavo posto attualmente occupato dal Frosinone.