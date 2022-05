Lapadula stende l'Ascoli: il Benevento vola alle semifinali playoff

ASCOLI - Un gol per mettersi il passato alle spalle. È quello segnato al 'Del Duca' da Gianluca Lapadula , messo fuori rosa a inizio anno e match-winne r del preliminare dei playoff di Serie B sul campo dell'Ascoli (0-1), che ha visto il Benevento di Fabio Caserta staccare il pass per la doppia semifinale contro il Pisa (martedì prossimo, 17 maggio, il primo round al ' Vigorito '). Se la rete segnata al suo rientro non era bastata ad evitare la sconfitta sul campo della Spal e il settimo posto finale, ha invece un peso enorme quella che ha steso i bianconeri di Andrea Sottil - ai quali sarebbe bastato un pareggio (niente rigori in caso di supplementari in virtù della sesta piazza in regular-season ) - consentendo così ai campani di continuare a inseguire il ritorno in Serie A .

Ascoli-Benevento 0-1: statistiche e tabellino

Forfait Buchel out, solo panchina per Forte

Senza lo squalificato D'Orazio, nelle ore della vigilia Sottil perde anche Buchel debilitato dalla febbre: in cabina di regia nel 4-3-1-2 marchigiano si piazza così l'altro ex juventino Caligara, spalleggiato da Collocolo e Saric, mentre davanti a Leali la scelta del tecnico cade su Baschirotto a destra con Falasco a sinistra e Botteghin-Bellusci coppia centrale. In attacco c'è Maistro a fare il trequartista dietro a Tsadjout e Dionisi. Sull'altro fronte 4-3-3 per Caserta che recupera l'ex torinista Glik al fianco di Barba e davanti a Paleari in una difesa completata da Letizia a destra e Masciangelo preferito a Foulon sull'altra fascia, mentre Calò e Ionita sono le mezzali ai lati di Acampora. Davanti invece, con Moncini e Sau ai box e Forte non al meglio (per lui solo panchina, dove resta anche Roberto Insigne), tocca a Lapadula guidare il tridente dei campani con Improta e Tello esterni.

Gioco duro e teste bendate

Fuoco e fiamme in avvio di gara, con Falasco a contrastare in maniera decisa Lapadula che resta a terra: il Benevento protesta chiedendo un cartellino, per l'arbitro è solo punizione. A calciarla è Calò che pesca in area Barba, sulla cui sponda non trova però la deviazione Tello con Tsadjout che può così liberare l'area bianconera. L'Ascoli non ha però alcuna intenzione di stare a guardare e ci pensa allora capitan Dionisi con il destro (2') a scaldare i guantoni di Paleari che si ripete poco dopo sul sinistro di Maistro (5'). I padroni di casa insistono ed è ancora il trequartista a servire su calcio da fermo Botteghin, che di testa non inquadra la porta da ottima posizione (9'). Si gioca senza esclusione di colpi ed è duro all'11' lo scontro aereo tra Bellusci e Acampora, che ne escono entrambi sanguinanti: staff medici al lavoro e rientro con benda in testa e cambio di maglia per entrambi dopo qualche minuto.

Lapadula sblocca il match

Gli ospiti sembrano ora voler aspettare i marchigiani che insistono: prima Tsadjout viene messo fuori causa da una deviazione su un velenoso tiro-cross di Dionisi (19'), poi è ancora Maistro a impegnare Paleari e a trovare sul successivo corner il 'solito' Botteghin, che con la testa sbaglia però nuovamente la mira (24'). Il break del Benevento è un destro 'ciccato' da Ionita su cross basso di Letizia (30') mentre l'Ascoli sfiora di nuovo il gol con Caligara, che su una punizione calciata da Falasco conclude alto di testa a un metro dalla porta. Un errore che non commette invece Lapadula al 38': percussione di Letizia che si accentra e apre per Masciangelo, 'pennellata' mancina in area dove il nazionale peruviano non si fa pregare e di testa gira il pallone alle spalle di Leali. Doccia fredda per i 10mila tifosi bianconeri e festa per i 500 sanniti giunti al 'Del Duca', che tremano però quando Tsadjout non inquadra la porta dal limite nel quarto dei cinque minuti di recupero. Si va al riposo con tre ammoniti (Bellusci tra i bianconeri, Calò e Campora sull'altro fronte), il Benevento avanti di un gol e un Ascoli costretto ora a 'inseguire' la qualificazione.

Sottil out, avanti Caserta

Dagli spogliatoi rientrano gli stessi ventidue e i padroni di casa provano subito a caricare, ma Paleari è ben posizionato su un colpo di testa di Dionisi (48') e poi Tsadjout non risce a controllare la palla in area (51'). Il primo cambio è dei campani e arriva al 57', quando Caserta richiama in panchina Ionita (uscito acciaccato da un contrasto a inizio ripresa) per arretrare Tello in posizione di mezzala e inserire Elia da esterno destro. Bidaoui al posto di Collocolo (62') è la risposta di Sottil che passa così al 4-2-3-1 con Dionisi sottopunta. Ed è proprio il belga naturalizzato marocchino ad andare al tiro dal limite al 70', ma il suo destro è troppo centrale per impensierire Paleari e nell'Ascoli entrano così anche Paganini e Salvi (fuori Maistro e Baschirotto, che esce a sua volta bendato per una ferita alla testa). La squadra di Sottil (Eramo e Ricci per Falasco e Caligara le sue ultime mosse) fatica ma si affida all'orgoglio, con il tiro di Saric che viene però 'murato' (77') e Paleari che nega il gol a Dionisi, bravo a girare di testa su cross di Salvi (85'). Nei sei minuti di recupero concessi da Manganiello è forcing bianconero, ma Dionisi si prende il rosso per una manata a Calò e si arrivacosì fino al 99': il Benevento tiene e al triplice fischio può far festa sotto lo spicchio di stadio colorato di giallorosso.