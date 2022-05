Serie B, Lapadula-gol: Benevento-Pisa finisce 1-0

BENEVENTO - La decide Gianluca Lapadula all'85', alla prima e unica occasione della sua gara. Finisce 1-0 la sfida valida per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra il Benevento e il Pisa. Nel match al Ciro Vigorito sono i padroni di casa a fare la partita, giocando quasi costantemente nella metà campo offensiva per tutto il primo tempo e provando a mettere in difficoltà Nicolas con due tiri da fuori di Calò (alto) e Insigne (troppo centrale) nel primo quarto d'ora. Al 28' Barba di testa spedisce il pallone alle spalle del portiere dei toscani, ma il guardalinee alza subito la bandierina per segnalare (correttamente) un fuorigioco.