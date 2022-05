Serie B, Monza-Pisa 2-1: Stroppa avanti, decidono Mota e Gytkjaer

MONZA - Monza vince la finale d'andata dei playoff di Serie B per 2-1 contro il Pisa e compie un passo in avanti verso la promozione in Serie A. Per la squadra di Giovanni Stroppa sono decisive le reti di Mota nel primo tempo e di Gytkjaer nella ripresa. Non tutto è ancora deciso, con gli ospiti che trovano una rete pesantissima al 93' con Berra per accorciare le distanze. Si deciderà tutto con la sfida di ritorno fissata per domenica 29 maggio.

Monza avanti, la sblocca Mota

Inizia la finale dei playoff di Serie B, con Monza e Pisa che si sfidano U-Power Stadium nella gara d'andata. Dopo il doppio confronto, con il match di ritorno fissato per domenica, sarà stabilita la terza squadra promossa dopo Lecce e Cremonese. I padroni di casa, che hanno superato il Brescia in semifinale, si presentano con Mota Carvalho come unica punta con Ciurria alle sue spalle. Per gli ospiti invece, che hanno superato il Benevento, c'è Lucca al posto di Torregrossa di fianco a Puscas. Partita subito infuocata e che si sblocca subito (9') con Mota che scambia con Ciurria e poi batte Nicolas portando in vantaggio il Monza. Il Pisa reagisce e al 21' sfiora il pari con il cross di Beruatto per Marin che di testa sfiora la traversa. Si riportano avanti anche i padroni di casa, prima con Caldirola che ci prova di testa e con Leverbe che per deviarlo rischia l'autorete, poi poco dopo c'è il cross di Mazzitelli per Mota che sfiora la doppietta di testa. Nel finale del primo tempo spinge di più il Pisa con Lucca e Puscas che spaventano la difesa del Monza. La migliore occasione arriva al 36' con il destro a giro di Puscas fuori di un soffio. Al 45' Benali ha una grandissima chance per il pari ma perde l'attimo e Di Gregorio si oppone al tiro. Finiscono così i primi 45 minuti.

Gytkjaer raddoppia, Berra accorcia