Berlusconi sfida il Milan: "Sarà bello affrontarlo in serie A"

PISA - "Sarà bello sfidare il Milan il prossimo anno in serie A". Al termine della sfida tra Pisa e Monza, che si è conclusa con la vittoria dei brianzoli per 4-3, che ha sancito la prima, storica promozione in serie A per i lombardi, Silvio Berlusconi, ha esternato tutta la sua gioia. "E' stata una battaglia vera, un'imporesa storica. Il Monza è nato nel 1912 e mai era riuscito ad approdare in serie A - ha dichiarato uscendo dalla tribuna dell'Arena Garibaldi di Pisa - lo abbiamo portato noi. Affrontare il Milan in A? Sarà molto bello, il cuore sarà diviso a metà".