La Lega Serie B sbarca su TikTok

ROMA - Gioventù in campo e non solo. La Lega B ha aperto un proprio account ufficiale su "TikTok", la piattaforma social del momento che aggrega miliardi di utenti, in particolare gli adolescenti della generazione Z, proiettati sempre più verso una dimensione rapida e dinamica della propria vita interattiva. In quest'ottica si inserisce il progetto di crescita e valorizzazione della Lega B sempre attenta agli sviluppi tecnologici e alle dinamiche innovative con l'obiettivo di intercettare un target di pubblico sempre più giovane. In poco più di 72 ore il canale @legaserieb ha raggiunto quota 4.000 followers, producendo già numerose interazioni (commenti e condivisioni): il primo video "di campo" ha raggiunto circa le 450.000 visualizzazioni con quasi 37 mila likes. Su TikTok, inoltre, sono presenti diverse associate della Serie BKT con una propria pagina ufficiale, come anche svariati calciatori che militano nel campionato cadetto. Soddisfatto il presidente della Lega serie B, Mauro Balata: "Siamo concentrati sul presente, ma sempre proiettati verso il futuro - ha sottolineato - Stiamo vivendo un periodo di crescita costante e, come Lega, ci stiamo evolvendo di conseguenza. Il lancio del nostro account ufficiale su TikTok con l'hashtag #proudtob dimostra il nostro attaccamento al campionato di Serie BKT e a tutto ciò che gravita attorno ad esso: tifosi, appassionati, territori, giovani…e proprio con loro vogliamo proseguire questo processo innovativo, in campo e fuori, con l'obiettivo di raggiungere l'ampia fetta di pubblico nato nei primi anni 2000 che ha già manifestato da tempo un interesse considerevole riguardo il nostro prodotto".