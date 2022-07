Calendario Serie B 2022-23: tutte le partite giornata per giornata

Tutto pronto per la nuova serie B . Un campionato che si annuncia competitivo e ricco di squadre di livello. Ai nastri di partenza società come il Genoa (9 scudetti in bacheca), il Cagliari (che ha vinto il titolo nel 1970), il Parma (con 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe Uefa e 1 Supercoppa Europea), il Brescia (alla 64esima partecipazione nel campionato cadetto) e piazze prestigiose come Palermo, Bari e la Reggina di Pippo Inzaghi. Si inizierà sabato 13 agosto (con anticipo venerdì 12). Durante i Mondiali in Qatar, il campionato andrà avanti. La pausa invernale è invece programmata dal 27 dicembre al 13 gennaio. La conclusione è prevista per il 19 maggio.

Serie B, il calendario 2022/2023

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Ascoli-Reggina

Bari-Genoa

Benevento-Perugia

Brescia-Palermo

Cagliari-Cosenza

Como-Cittadella

Frosinone-Ternana

Spal-Pisa

Sudtirol-Modena

Venezia-Parma

DICIOTTESIMA GIORNATA

Cittadella-Sudtirol

Cosenza-Ascoli

Genoa-Frosinone

Modena-Benevento

Palermo-Cagliari

Parma-Spal

Perugia-Venezia

Pisa-Brescia

Reggina-Bari

Ternana-Como

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Ascoli-Genoa

Bari-Modena

Benevento-Cittadella

Brescia-Parma

Cagliari-Perugia

Como-Reggina

Frosinone-Pisa

Spal-Palermo

Sudtirol-Ternana

SEDICESIMA GIORNATA

Cittadella-Bari

Cosenza-Brescia

Genoa-Sudtirol

Modena-Venezia

Palermo-Como

Parma-Benevento

Perugia-Spal

Pisa-Ascoli

Reggina-Frosinone

Ternana-Cagliari

QUINDICESIMA GIORNATA

Ascoli-Como

Bari-Pisa

Benevento-Palermo

Brescia-Reggina

Cagliari-Parma

Cosenza-Perugia

Genoa-Cittadella

Spal-Modena

Sudtirol-Frosinone

Venezia-Ternana

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Brescia-Spal

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Palermo-Venezia

Parma-Modena

Perugia-Genoa

Pisa-Ternana

Reggina-Benevento

Sudtirol-Ascoli

TREDICESIMA GIORNATA

Ascoli-Frosinone

Bari-Sudtirol

Cagliari-Pisa

Cosenza-Palermo

Genoa-Como

Modena-Perugia

Parma-Cittadella

Spal-Benevento

Ternana-Brescia

Venezia-Reggina

DODICESIMA GIORNATA

Benevento-Bari

Brescia-Ascoli

Cittadella-Modena

Como-Venezia

Frosinone-Perugia

Palermo-Parma

Pisa-Cosenza

Reggina-Genoa

Sudtirol-Cagliari

Ternana-Spal

UNDICESIMA GIORNATA

Bari-Ternana

Benevento-Pisa

Cagliari-Reggina

Cosenza-Frosinone

Genoa-Brescia

Modena-Palermo

Parma-Como

Perugia-Cittadella

Spal-Sudtirol

Venezia-Ascoli





DECIMA GIORNATA

Ascoli-Cagliari

Brescia-Venezia

Como-Benevento

Frosinone-Bari

Palermo-Cittadella

Pisa-Modena

Reggina-Perugia

Spal-Cosenza

Sudtirol-Parma

Ternana-Genoa

NONA GIORNATA

Bari-Ascoli

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-Spal

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Perugia-Sudtirol

Venezia-Frosinone

OTTAVA GIORNATA



Ascoli-Modena

Brescia-Cittadella

Como-Perugia

Frosinone-Spal

Genoa-Cagliari

Pisa-Parma

Reggina-Cosenza

Sudtirol-Benevento

Ternana-Palermo

Venezia-Bari

SETTIMA GIORNATA

Bari-Brescia

Benevento-Ascoli

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Cosenza-Como

Modena-Reggina

Palermo-Sudtirol

Parma-Frosinone

Perugia-Pisa

Spal-Genoa

SESTA GIORNATA

Ascoli-Parma

Brescia-Benevento

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Genoa-Modena

Reggina-Cittadella

Sudtirol-Cosenza

Ternana-Perugia

Venezia-Pisa

QUINTA GIORNATA

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Sudtirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Palermo-Genoa

Parma-Ternana

Perugia-Ascoli

Pisa-Reggina

Spal-Venezia

QUARTA GIORNATA

Ascoli-Cittadella

Bari-Spal

Brescia-Perugia

Cagliari-Modena

Frosinone-Como

Genoa-Parma

Reggina-Palermo

Sudtirol-Pisa

Ternana-Cosenza

Venezia-Benevento

TERZA GIORNATA

Benevento-Frosinone

Cittadella-Venezia

Como-Brescia

Modena-Ternana

Palermo-Ascoli

Parma-Cosenza

Perugia-Bari

Pisa-Genoa

Reggina-Sudtirol

Spal-Cagliari

SECONDA GIORNATA

Ascoli-Spal

Bari-Palermo

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

Pisa-Como

Sudtirol-Venezia

Ternana-Reggina

PRIMA GIORNATA

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

I criteri del calendario di Serie B 2022-23

Ecco i criteri dei quali verrà tenuto conto nella formazione del nuovo calendario del massimo campionato:

- Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.

- Ogni squadra non può avere più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori per girone.

- In caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere in casa e l’altro in trasferta.

- Le squadre che si sono già incontrate nella prima giornata della serie B 2021/22 non possono incontrarsi nel primo turno 2022/23.

- Le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno 2021/22 non possono incontrarsi nell’ultimo turno 2022/23.

- Ci saranno tre pause per gli impegni delle Nazionali: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo