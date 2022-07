La rivoluzione di Krause: Parma all'assalto per tornare in Serie A

TORINO - E’ tutto un altro Parma. Nella passata stagione, gli emiliani sono stati la delusione più cocente, da primi favoriti per il ritorno in A, lo scorso maggio chiusero al 12° posto, mai in lizza per la promozione. Ma ora, la musica sembra cambiata con l’arrivo di Fabio Pecchia in panchina che dopo aver portato in A la Cremonese, ha scelto la sfida di rianimare i crociati. Scommessa non semplice, ci sono due anni di macerie da spalare. Però Pecchia sembra in grado di farcela, anche a Cremona trovò una situazione pesante, ma con lui, in un anno e mezzo, la squadra passò dal rischio C alla A. E ieri sera se ne è avuta la riprova, per quanto fosse solo un’amichevole, nella vittoria sul Lecce, 1-0 con gol di Mihaila ma il successo poteva essere più rotondo, salentini più volte salvati dalle grandi parate di Falcone. Una vittoria che ha un certo significato simbolico perché il 7 novembre 2021 fu proprio il Lecce a far capire che il Parma stava sbagliando stagione, quando al Via del Mare inflisse agli emiliani un 4-0 (i gol nei primi 44’) che sapeva di passaggio di consegne nella lotta per la A: il Parma non avrebbe mai digerito quella disfatta, neanche con l’arrivo di Iachini al posto di Maresca.