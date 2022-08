Serie B, Buffon ritrova Fabregas e lo stuzzica: "Vediamo se mi segni ancora"

“Gli ho già segnato due gol in carriera, perché non fargli anche il terzo?”. Durante la conferenza stampa di presentazione di ieri come nuovo giocatore del Como, Cesc Fabregas non si nasconde e mette nel mirino la promozione in Serie A con il club lariano. Uno degli avversari del Como per la conquista della Serie A che manca in riva al lago dal lontano 2003 è il Parma: Fabregas lancia così il guanto di sfida ai gialloblù e a un altro nome altisonante del campionato cadetto, Gianluigi Buffon. Il rapporto tra i due è ottimo, come confermato dallo stesso ex portiere della Juventus che ha dato il benvenuto in Italia al fuoriclasse iberico con un tweet: "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta", scrive Buffon sul proprio account. Il portiere del Parma poi aggiunge: "Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte". Post che si conclude con un Buffon che non si tira indietro ma accetta la sfida dello spagnolo e rilancia: "Vediamo se riesci a segnarmi ancora!" con tanto di foto dei due campioni del mondo con le maglie di Italia e Spagna in uno dei tanti duelli che li hanno visti protagonisti in nazionale. La sfida tra i due fuoriclasse è solo agli albori di una stagione di Serie B che si preannuncia scoppiettante: il primo incrocio tra le due leggende del calcio mondiale è in programma il prossimo 29 ottobre allo stadio Tardini.