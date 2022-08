Pippo Inzaghi rinasce con la Reggina e con Menez: sembra il Milan

TORINO - Ci voleva la Reggina per riavere Pippo Inzaghi in versione super. Conclusa l’amara esperienza di Brescia, con l’assurdo esonero a marzo (la squadra era quinta e ancora in lizza per la A diretta), Pippo voleva prendersi una pausa dal calcio, provato dal burrascoso rapporto con Cellino. E invece poco più di un mese fa ha detto sì a Felice Saladini, il giovane patron che ha salvato il club calabrese, soltanto a giugno a rischio sparizione. Gli amaranto sono partiti più tardi degli altri, si sono allenati in sede perché non avevano un posto dove andare in ritiro, giocheranno le prime due partite in trasferta per i problemi al manto erboso del Granillo, hanno rivoluzionato la squadra. Eppure, la Reggina di Inzaghi è stata la più bella rivelazione della 1ª giornata, con l’eclatante vittoria di Ferrara, un 1-3 alla Spal, che per alcuni potrebbe essere la rivelazione del campionato. E allora, la Reggina di Pippo cosa può essere? Chiaro, Inzaghi ha invitato tutti a non fare voli pindarici, l’obiettivo è tenere la squadra fuori dalla zona calda, ricordando che il piano per riportare Reggio Calabria in A è triennale (Pippo ha firmato fino al 2025 per un milione complessivo). Però c’è tanto di Inzaghi in questo primo exploit, a iniziare dal rilancio di Menez come falso nueve, autore del 2° gol: il francese nelle precedenti due stagioni in amaranto aveva fatto parlare più per gli infortuni e le tensioni col club che per i pochi lampi. Però, quando Pippo lo allenò al Milan, fece la sua miglior stagione in carriera (16 gol), sta già premiando rimettere il francese al centro del progetto, nelle ultime due sessioni di mercato era sul mercato e non si riusciva a piazzarlo, con Pippo è di nuovo una colonna.