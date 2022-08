Serie B, giudice sportivo: squalificato Inzaghi per espressione blasfema

ROMA - Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 2/a giornata di campionato, ha squalificato per una giornata Ivan Marconi del Palermo, "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Si tratta dell'unico calciatore fermato. Fra gli allenatori, invece, un turno di stop a Filippo Inzaghi della Reggina, "per avere, al 36' pt, proferito un'espressione blasfema, su segnalazione del collaboratore della Procura federale". Il Cagliari è stato multato di 2.500 euro, per "avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica".