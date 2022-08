Serie B, Ekuban lancia il Genoa in vetta. Forte esalta Benevento

Spettacolare giornata la terza di Serie B , con il Genoa che passa a Pisa e conquista la vetta della classifica in condominio con l' Ascoli . Forte trascina il Benevento al successo sul Frosinone , il Bari sbanca Perugia , il Parma piega il Cosenza , la Reggina travolge il Sudtirol , pari tra Cittadella e Venezia .

Benevento-Frosinone: 2-1

E' Forte l'assoluto protagonista del match: sbaglia un rigore al 18', la sblocca al 35' e si vede annullare il gol che sarebbe valso la doppietta allo scadere. Dopo il pari di Garritano allo scoccare dell'ora di gioco, è ancora lui a rispondere, firmando doppietta, sorpasso e prima vittoria per i sanniti.

Benevento-Frosinone, tabellino e statistiche

Cittadella-Venezia: 1-1

Termina in parità il derby veneto del Tombolato. Accade praticamente tutto nella ripresa, con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Antonucci al 71' e il pari lagunare di Cuisance all'85'.

Cittadella-Venezia, tabellino e statistiche

Parma-Cosenza: 1-0

Successo importante per la squadra di Pecchia, che dopo un match combattuto prevale sul Cosenza di misura. L'1-0 ducale è firmato da Inglese che poco prima della mezz'ora del primo tempo insacca sul corner di Mihaila.

Parma-Cosenza, tabellino e statistiche

Perugia-Bari: 1-3

Succede di tutto al Curi per uno dei match più attesi della giornata. Olivieri fallisce il rigore del possibile vantaggio umbro dopo solo 5 minuti. Al 10' è Folorunsho a portare in vantaggio i pugliesi. Raddoppio di Cheddira prima della rete di Strizzolo che riapre il match. Chiuso nel finale da Antenucci, che cala il tris per il Bari.

Perugia-Bari, tabellino e statistiche

Pisa-Genoa: 0-1

Match combattuto all'Arena Garibaldi. Lo decide lo splendido pallonetto di Ekuban nel finale del primo tempo. Inutile la pressione dei toscani nella ripresa, i liguri di Blessin tengono botta e portano a casa tre punti preziosi.

Pisa-Genoa, tabellino e statistiche

Reggina-Sudtirol: 4-0

Grande prestazione della Reggina di Inzaghi che travolge il Sudtirol. Nel primo tempo sono Fabbian e Majer nel finale di frazione a indirizzare il match. Nella ripresa le reti di Pierozzi e Lombardi a chiudere il discorso, regalando i tre punti ai calabresi.

Reggina-Sudtirol, tabellino e statistiche

Serie B, tutti i risultati

Serie B, la classifica