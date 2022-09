Giudice Sportivo Serie B, tre turni di stop per Gudmundsson del Genoa

MILANO - Terminata la quarta giornata del campionato di Serie B, sono state pubblicate in comunicato della Lega B le decisioni del Giudice Sportivo. Stop di tre giornate per Albert Gudmundsson (Genoa) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". In sei sono stati squalificati per un turno. Ecco l'elenco: Raul Asencio (Cittadella), Davide Bettella (Palermo), Fabrizio Caligara (Ascoli), Thiago Cionek (Reggina), Dario Del Fabro (Cittadella) e Frederik Sorensen (Ternana). Squalificato per una giornata anche l'allenatore dell'Ascoli, Christian Bucchi, "per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria". Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, è stato fermato per un turno "per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria". Infine ammenda di 1.500 euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria".