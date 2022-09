Serie B, festa Palermo: 1-0 al Genoa con la firma di Brunori

Palermo-Genoa: numeri e statistiche

Tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo

Subito pericoloso il Palermo con un calcio di punizione al 2' minuto di gioco: la traiettoria di Stulac finisce sul'esterno della rete dando l'impressione ottica che il pallone fosse entrato. Poco dopo è Ekuban a sprecare una ghiottissima occasione per il Genoa: l'attaccante ghanese ha un vero e proprio rigore in movimento ma manda il pallone sul fondo a tu per tu con Pigliacelli. Al 10' la combinazione con Di Mariano porta Saric a concludere in area sul primo palo: Martinez blocca senza patemi. Al 12' girata al volo di Portanova su corner di Frendrup ma il pallone finisce alto. Al 22' grande occasione per il Palermo con Di Mariano: cross di Brunori per il numero 10 rosanero che gira al volo ma non inquadra lo specchio della porta da pochi metri. Al 33' Segre trova Brunori: il bomber rosanero controlla, si gira e calcia in porta ma trova la pronta risposta di Martinez. Il portiere spagnolo del Grifone si ripete poco dopo sul tiro di prima di Elia. In pieno recupero ci prova Jagiello dal limite dell'area con un tiro piazzato ma Pigliacelli mette in corner.

Classifica Serie B

Il Palermo ringrazia Brunori: 1-0 al Genoa di Blessin

Nella ripresa il Palermo passa in vantaggio al 49' con bomber Brunori: l'attaccante numero 9 rosanero si inserisce in area e conclude sul primo palo battendo Martinez. 1-0 per il Palermo. Al 63' prova a replicare il Genoa con una doppia occasione: corner battuto da Aramu per il colpo di testa di Yalcin ribattuto da Brunori nei pressi della linea di porta. Bani prova a ribadire in porta ma salva Pigliacelli. Dieci minuti dopo il Grifone si rende pericoloso con Coda, servito da Yalcin, che si gira e calcia: Pigliacelli mette in calcio d'angolo. I rossoblù sfiorano il pareggio al 73' con Ekuban che prova a superare Pigliacelli con un pallonetto: palla alta di pochissimo. All'85' Brunori prova a mettere la parola fine al match andando vicino alla doppietta: tiro potentissimo sul primo palo, ma Martinez alza il braccio e devia in corner. Uno scatenato Brunori ci prova ancora poco dopo calciando col sinistro ma il portiere del Genoa blocca a terra. Al quinto dei sei minuti di recupero annullato un gol al Genoa per fuorigioco di Bani su cross di Coda.