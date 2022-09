Serie B, il Brescia batte il Modena e va in testa. Parma e Como ko

COMO - Dopo l'addio nei giorni scorsi del tecnico Giacomo Gattuso il Como affronta la 5ª giornata di Serie B ripartendo da Guidetti e ritrovando Fabregas . Le buone notizie non sono però sufficienti, perché il Sudtirol vince 2-0. Dopo un primo tempo volato via senza particolari acuti, nella ripresa i padroni di casa devono subito fare i conti con l'espulsione di Da Riva al 50'. Il vero colpo del ko si materializza però al 79', con il gol di Mazzocchi . All'87', su calcio di rigore, arriva anche il raddoppio firmato Casiraghi . Il Sudtirol vola a quota 6 punti in classifica e conquista la sua seconda vittoria consecutiva in questo campionato. Il Como , invece, con questa sconfitta, resta a quota 2 al 18° posto.

Como-Sudtirol 0-2, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica

Il Cagliari stende il Benevento al Vigorito

Il Cagliari di Liverani batte il Benevento 2-0 e vola a 10 punti in campionato, coi giallorossi che sprecano una preziosa occasione per smuovere le zone alte della classifica rimanendo a quota 7. Al Vigorito succede tutto nel secondo tempo: i rossoblù si portano in vantaggio al 54', con Lapadula, il grande ex della partita, e appena 4 minuti più tardi - al 58' - rimangono anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Obert. All'83', nonostante l'uomo in meno, il Cagliari trova anche la rete della sicurezza con Luvumbo. Grande prova di forza da parte della formazione rossoblù.

Benevento-Cagliari 0-2, tabellino e statistiche

Il Cittadella supera il Frosinone al 92'

Il Cittadella per riscattare il pareggio con un'espulsione per parte contro l'Ascoli, il Frosinone di Fabio Grosso per dare un altro segnale nelle zone alte della classifica dopo la vittoria per 2-0 sul Como. I padroni di casa si dimostrano migliori nella manovra, la formazione ospite crea le occasioni da gol più limpide. La sfida finisce però 1-0, coi padroni di casa che festeggiano grazie alla rete di Beretta al 92'. Il Cittadella sale dunque a 8 punti, mentre il Frosinone resta a quota 9 e spreca una grande occasione per andare in vetta.

Cittadella-Frosinone 1-0, tabellino e statistiche

La Reggina batte il Pisa 1-0, decide Canotto

All'Arena Garibaldi continua la marcia implacabile della Reggina, che dopo le due vittorie casalinghe contro il Sudtirol (4-0) e il Palermo (3-0) riesce a superare anche il Pisa in trasferta 1-0. Gli uomini di Pippo Inzaghi stendono i nerazzurri grazie alla rete di Canotto al 28' su assist di Ménez. Gli amaranto volano dunque in vetta alla classifica con 12 punti.

Pisa-Reggina 0-1, tabellino e statistiche

Il Brescia liquida il Modena al Braglia: 3-1 in rimonta!

A fare compagnia alla Reggina in testa al campionato - con 12 punti - c'è il Brescia, che comincia la sua partita con un'ora di ritardo a causa di un problema in sala Var. Al Braglia la formazione di Clotet va in svantaggio contro il Modena per il gol di Bonfanti al 18', ma riesce a pareggiare al 24' con Ayé e a completare la rimonta con Moreo al 61'. Al 99', su rigore, c'è spazio anche per il 3-1 di Bianchi.

Modena-Brescia 1-3, tabellino e statistiche

Bari corsaro a Cosenza con Cheddira

Grande colpo del Bari di Mignani, che batte il Cosenza in trasferta 1-0 e sale a quota 9 punti in classifica. Il gol decisivo in favore della formazione biancorossa porta la firma del solito Walid Cheddira, nel recupero del primo tempo (45'+4'). Sono 4 centri (oltre a 3 assist) in 5 presenze per l'attaccante 24enne. All'89' il Cosenza resta in 10 per il rosso rimediato da Aldo Florenzi.

Cosenza-Bari 0-1, tabellino e statistiche

La Ternana rimonta il Parma al Tardini: 3-2!

Al Tardini la Ternana si prende la scena. La formazione di Lucarelli vince 3-2 e vola a 7 punti in classifica sorpassando proprio i ducali, che restano fermi a quota 6. Al 31' Del Prato sblocca il risultato per i padroni di casa, ma al 48' della ripresa Mamadou Coulibaly sigla l'1-1 ospite. Appena 3 minuti più tardi, però, al 51', Inglese mette la firma sul 2-1. La reazione della Ternana arriva al 67', con il pareggio siglato da Donnarumma, mentre all'86' arriva il 3-2 definitivo di Corrado.

Parma-Ternana 3-2, tabellino e statistiche