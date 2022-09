Serie B, arbitri: Zufferli per Genoa-Modena, Como-Spal a Rutella

TORINO - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Lega B ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie B. Genoa-Modena sarà affidata a Zufferli, Como-Spal a Rutella. Gualtieri dirigerà Brescia-Benevento, Maggioni per Reggina-Cittadella. Venezia-Pisa sarà diretta da Perenzoni. Il match tra Cagliari e Bari tocca a Fourneau, il derby umbro Ternana-Perugia a Di Bello. C'è Miele per Sudtirol-Cosenza. Ecco nel dettaglio il quadro completo: