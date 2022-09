Derby Ternana-Perugia da brividi

TORINO - La 6ª giornata di Serie B, dopo aver confermato Reggina e Brescia in testa a +3 su Frosinone e Bari, si chiude oggi alle 16.15 con il derby umbro Ternana-Perugia (su Sky, Dazn ed Helbiz Live). Sfida attesissima, previsti almeno 12mila spettatori, anche se entrambe sono attardate in classifica, pur venendo da una vittoria. Nel precedente turno, la Ternana ha vinto 3-2 a Parma, infliggendo agli emiliani la prima sconfitta stagionale, così come il Perugia, che ha piegato 1-0 l’Ascoli, successo che ha stabilizzato la panchina di Castori, che qualcosa rischiava, anche se la situazione del Perugia, con 4 punti, resta difficile. Sta un po’ meglio la Ternana, a quota 7, squadra capace di vincere e perdere con chiunque, tant’è che è stata l’unica finora a sconfiggere la Reggina capolista. Nel Perugia, Castori è da 17 anni che è imbattuto nelle sfide contro la Ternana ma preferisce che non se ne parli, per scaramanzia, e ha aperto le porte per la rifinitura affinché i tifosi caricassero la squadra. Anche a Terni si sono fatti sentire i sostenitori delle Fere che hanno incoraggiato la Ternana ieri sera in ritiro, con il tecnico Lucarelli che ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Perugia. Insomma, entrambe le piazze sognano quella vittoria nel derby che possa imprimere ai propri colori la svolta stagionale che finora, in un avvio di stagione avaro di soddisfazioni, è mancata.