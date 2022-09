Serie B, Balata: "Abbiamo una media spettatori da record"

ROMA - "Abbiamo una media spettatori record che supera i 96mila, la più alta di sempre che addirittura supera la famosa stagione 2006/07: l'attenzione e l'entusiasmo attorno alla Serie B crescono giornata dopo giornata". Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, intervenendo a 'Casa Italia', la trasmissione di Rai Italia che da questa settimana inizia la trasmissione degli highlights del campionato alle comunità italiane all'estero. In apertura, sottolinea la Lega B in una nota, Balata ha proprio salutato i connazionali collegati: "E' un grande onore stare vicino ai nostri tifosi sparsi in tutto il mondo, lo facciamo in 38 Paesi. E' stata una scelta fatta proprio per loro. Continuano ad arrivare manifestazioni di interesse, abbiamo scoperto migliaia di tifosi appassionati delle nostre squadre e affascinati dall'incertezza del nostro campionato. I risultati di audience ci premiano, è la nostra più grande soddisfazione". Balata ha ricordato come questo risultato sia arrivato anche da una diversificazione degli strumenti di visione delle gare: "Per la prima volta in assoluto in Italia i tifosi possono scegliere la piattaforma e il fornitore da utilizzare a seconda del proprio portafoglio e della possibilità di acquisto. Una scelta strategica, non venderli in via esclusiva, per raggiungere tutte le generazioni, anche i giovanissimi". E a proposito di giovani, "abbiamo salutato la scorsa stagione con 18 dei nostri ragazzi allo stage di Coverciano, ora sottolineiamo con piacere che un terzo delle reti segnate, 10 su 23 nell'ultima giornata, arriva da Under 24". Ultima domanda sulla crisi energetica: "La B da sola non può fare molto - la considerazione di Balata -, è un tema che riguarda tutto il Paese e coinvolge la Industry del calcio. Ho visto che sono stati adottati dei provvedimenti che hanno potenziato i crediti di imposta per le imprese non energivore, ma ci vogliono altre soluzioni e bisogna fare di tutto per riportare i prezzi dell'energia al 2021. Noi abbiano società che hanno avuto incremento del 400%, stiamo cercando di capire e studiare progetto nuovi per arrivare all'autosostenibilità, ma c'è bisogno di un intervento di tutte le autorità preposte".