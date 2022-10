Serie B, festa Pisa: super Gliozzi e Toure mandano ko il Perugia

Perugia-Pisa: tabellino e statistiche

Primo tempo: Perugia in sofferenza, Pisa avanti con Gliozzi

Pronti via e il match si sblocca già al 4'. E' il Pisa a passare subito in vantaggio: cross da destra di Nagy e Gliozzi con un perentorio colpo di testa supera Gori. Al 17' ospiti vicinissimi al raddoppio: suggerimento ben lavorato di Gliozzi per Tramoni che lascia partire un rasoterra velenoso: Gori sventa con la punta delle dita. Al 30' ancora i toscani pericolosi: il destro di Gliozzi di prima intenzione sbatte sul legno, Nagy sparacchia in curva. Al 31' si fa vedere in attacco anche il Perugia: filtrante di Luperini per Di Carmine ma Nicolas è bravo a chiudergli lo specchio della porta. Al 43' occasione Pisa con Gliozzi che spreca una grande occasione peccando di altruismo: scarico per Tramoni ma Gori riesce a neutralizzare la deviazione sottomisura.

Secondo tempo: il Perugia cade in casa, gioia Pisa

Nella ripresa gli umbri fanno girare la palla con il Pisa in attesa nella propria metà campo. Al 9' ci prova Lisi dai 25 metri, Calabresi mura. Al 14' Di Carmine crossa, il colpo di testa di Luperini va oltre la traversa. Al 17' il Perugia ad un passo dal pareggio: corner battuto da Bartolomei, colpo di testa di Angella a Nicolas battuto: il pallone sfiora il palo. Con il passare dei minuti e dopo la girandola dei cambi il Pisa fatica a ripartire mentre il Perugia aumenta i giri del motore e va in pressing alla ricerca del gol del pareggio. Rete che per la squadra di Silvio Baldini arriva al 38': corner di Bartolomei, torre di Angella per Di Carmine che in acrobazia gira alle spalle di Nicolas e mette dentro. Al 40' rigore per il Pisa: Beruatto batte una punizione, Barba va a colpire di testa ma il braccio di Di Carmine è largo. Marchetti indica il dischetto. Gliozzi trasforma il penalty e, grazie alla sua doppietta, riporta in vantaggio il Pisa. I toscani fanno 3-1 al 46' in pieno recupero: errore di Santoro, Morutan serve Toure il cui rasoterra piega le mani a Gori.