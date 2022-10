Diretta Genoa-Cagliari ore 20.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - La scorsa stagione si contendevano la permanenza in Serie A, quest'anno puntano al ritorno nella massima serie. Alle ore 20.30, allo stadio Luigi Ferraris, il Genoa ospita il Cagliari nell'anticipo dell'8ª giornata del campionato di Serie B. Il Grifone, a un punto dalle tre di testa (Reggina, Bari e Brescia), vincendo stasera balzerebbe per una notte in vetta da solo. La squadra di Blessin è reduce da due successi di fila: dopo l'affermazione di misura contro il Modena, infatti, è arrivato il 2-0 al Paolo Mazza contro la Spal. Diversa la situazione in casa Cagliari. I sardi, infatti, devono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive tra le mura amiche: dopo l'1-0 contro il Bari è infatti arrivato il pesante ko interno in rimonta contro il Venezia (4-1). La formazione di Liverani paga un inizio balbettante e ha già accumulato cinque punti di distacco dalle prime della classe.